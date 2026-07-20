Honorov Robot Phone viđen nakon finala Svjetskog prvenstva

Honorov Robot Phone pojavio se na terenu neposredno nakon finala Svjetskog prvenstva tijekom slavlja španjolske nogometne reprezentacije. U snimci objavljenoj na Redditu, može se vidjeti španjolskog nogometaša Erica Garciju kako isprobava mobitel nakon pobjede nad Argentinom.

Za one koji ne znaju, posebnost ovog mobitela je ugrađeni gimbal, odnosno mehanički stabilizirani sustav kamere koji bi trebao omogućiti mirnije snimke i naprednije praćenje objekata. Njegovo pojavljivanje na jednom od najvećih sportskih događaja predstavlja zanimljiv marketinški potez Honora koji će se svakako upamtiti.

Snimku sa Svjetskog prvenstva pogledajte u nastavku.

Inače, nedavno su objavljene neslužbene specifikacije Honorovog Robot Phone koje navode da će mobitel imati ravan zaslon između 6,3 i 6,4 inča s rezolucijom 1,5K. Za performanse bi, prema navodima, trebao biti zadužen Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 koji se trenutno može naći u većini aktualnih flagship mobitela.

Što se tiče kamera, Robot Phone trebao bi imati glavnu kameru od 200 MP s već spomenutom gimbal stabilizacijom i otvorom blende f/1.6, uz 50-megapikselnu ultraširoku kameru te 200-megapikselni periskopski telefoto senzor. Navodno bi mogućnosti kamere trebale biti usporedive s onima koje će ponuditi Honor Magic 9.

Baterija bi trebala imati kapacitet 6.000 mAh, no brzina punjenja još nije poznata. Honor će navodno predstaviti Robot Phone u kolovozu, kada ćemo sve detalje znati i službeno.