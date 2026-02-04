Huawei i Oppo mogli bi uvesti kvadratni senzor prednje kamere

Kvadratni senzor prednje kamere omogućuje jednaku kvalitetu snimanja u portretnom i pejzažnom načinu rada, bez potrebe za fizičkim okretanjem mobitela, čime se dobiva veća fleksibilnost kadra

Matej Markovinović srijeda, 4. veljače 2026. u 14:21
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nakon što je Apple sa iPhoneom 17 uveo kvadratni senzor za prednju kameru, čini se da bi se tom trendu uskoro mogli pridružiti i kineski proizvođači. Prema novim glasinama, Huawei i Oppo testiraju 1:1 senzore za prednje kamere u svojim nadolazećim mobitelu.

Tu informaciju donosi poznati kineski analitičar i leaker Digital Chat Station, navodeći da bi se kvadratni senzor prednje kamere mogao naći već u nadolazećoj Huaweijevoj seriji mobitela Nova 16, koja i inače fokusirana na fotografiju.

Oppo, s druge strane, navodno planira implementirati kvadratni senzor prednje kamere u svojim najjačim flagshipima, a kao prvi kandidat spominje se serija Find X10. Prema istom izvoru, Oppovo rješenje trebalo bi biti tehnološki naprednije čak i od onoga koje je Apple predstavio, no nije u potpunosti jasno što bi to moglo značiti.

Podsjetimo, Apple je sve modele iPhonea 17 opremio 18-megapikselnom prednjom kamerom s kvadratnim 1:1 senzorom i podrškom za automatski zum. Prednost takvog formata je mogućnost prirodnijeg snimanja u portretnom i pejzažnom načinu rada bez potrebe za fizičkim okretanjem uređaje.

Ako takvu vrstu senzora uistinu implementiraju kineski proizvođači, vrlo je vjerojatno da će to postati novi standard za prednje kamere na mobitelima.

 

