Huawei Pura 80 Pro stiže na naše tržište s 1-inčnim senzorom kamere

Huawei Pura 80 Pro stiže na tržište kao mobitel fokusiran na kameru, što dokazuje i 1-inčni senzor s Huaweijevom XMAGE tehnologijom

SPECIFIKACIJE Ekran 6,8" LTPO OLED, 1.276 × 2.848, 120 Hz, HDR Vivid, 1B boja, 3.000 nita (vršno), PWM 1.440 Hz, omjer zaslona ~89,7%, Kunlun Glass 2 (Mohs 4) Čip Kirin 9020 RAM / Memorija 12 GB / 512 GB Stražnje kamere - 50 MP, f/1.6–4.0, 23 mm (široka), 1" tip senzora, dual pixel PDAF, OIS

- 48 MP, f/2.1, 93 mm (telefoto), PDAF (5 cm – ∞), 4× optički zoom, OIS

- 40 MP, f/2.2, 13 mm (ultraširoka), AF Prednja kamera 13 MP, f/2.0, ultraširoka, AF, 4K / 1080p, HDR Vivid, gyro-EIS Povezivost 5G / LTE / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.2 / NFC / GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC / IR port / USB-C 3.1 s DisplayPort 1.2 Baterija 5.170 mAh / 100 W (žično), 80 W (bežično), 18 W reverzibilno bežično Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163 × 76,1 × 8,3 mm / 219 g Operacijski sustav EMUI 15 (EU) Datum predstavljanja 12. lipnja 2025. (Kina)

Huawei je još ovoga ljeta u Kini predstavio novu flagship seriju mobitela, Pura 80, a sada je jedan od modela, Pura 80 Pro, predstavljen i na hrvatskom tržištu. Riječ je o mobitelu koji nastavlja tradiciju Huaweijeve nekadašnje P serije i koji stoga donosi fokus na atraktivni dizajn te performanse kamere.

Kao što je slučaj i s ostalim Huaweijevim flagshipima prijašnjih godina i ovaj ima veliki zaslon zakrivljen sa sve četiri strane. Radi se o 6,8-inčnom OLED zaslonu čija frekvencija ide od 1 do 120 Hz, ovisno o sadržaju koji se prikazuje, koji nudi podršku za 10-bitne boje i protiv ogrebotina i puknuća koristi Kunlun Glass 2.

Foto: Huawei

Iako Huawei nije službeno otkrio koji SoC pogoni ovaj mobitel, lako se može saznati da je riječ o Kirinu 9020 napravljenom na 7-nanometarskom proizvodnom procesu, koji u ovom slučaju dolazi u kombinaciji s 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Kako je riječ o relativno nepoznatom SoC-u na našem tržištu, moramo napomenuti da je prema benchmark testovima slabiji čak i od Qualcommovih starijih Snapdragona.

No, sirove performanse ionako nisu u fokusu ovog mobitela, već sustav kamera. Huawei Pura 80 Pro ima glavnu kameru s 1-inčnim 50-megapikselnim senzorom, koja se može pohvaliti i varijabilnim otvorom blende koji ide od f/1.6 do f/4.0 te OIS-om. Telefoto kamera dobila je 48-megapikselni senzor više rezolucije sa širim otvorom blende f/2.1 te podršku za tele-makro snimanje, uz OIS. Nadograđena je i ultraširoka kamera koja sada ima 40-megapikselni senzor, a tu je i dodatni spektar-senzor od 1,5 MP.

Tu je i najnovija verzija Huaweijeve XMAGE tehnologije koja donosi napredne algoritme i veću osjetljivost senzora, što rezultira kristalno jasnim fotografijama i živopisnim bojama čak i u zahtjevnim uvjetima. Kamera se inače može brzo otvoriti uz AI Smart Controls tipke za brzi pristup funkcijama.

Što se tiče baterija, Pura 80 Pro u Kini ima bateriju kapaciteta 5.700 mAh, dok na naše tržište stiže s nešto skromnijih 5.170 mAh. Tu je, doduše, podrška za 100-vatno brzo žično te 80-vatno bežično punjenje.

Preporučena maloprodajna cijena za ovaj mobitel u Hrvatskoj iznosi 1.199 eura.