Huawei Pura 90 uskoro stiže u Europu

Iako još nije poznato koji će modeli Pure 90 stići izvan Kine, očekuje se dostupnost barem osnovnog modela

Huawei je službeno potvrdio da će 14. srpnja u Kuala Lumpuru održati globalno predstavljanje nove serije flagship mobitela, Pura 90, koja je u Kini debitirala još u travnju. Time kineski proizvođač nastavlja prošlogodišnji raspored predstavljanja, kada je seriju Pura 80 na međunarodno tržište doveo početkom srpnja.

Iako Huawei još nije otkrio koji će modeli biti dostupni izvan Kine, očekuje se da će globalna ponuda uključivati barem običnu Puru 90.

Huawei Pura 90

S obzirom na to da Huawei na svojim europskim internetskim stranicama već najavljuje događaj 14. srpnja te da je serija Pura 80 nakon globalnog predstavljanja bila dostupna i u dijelu europskih zemalja, vrlo je izgledno da će se novi modeli tijekom ljeta pojaviti i na europskom tržištu.

Dostupnost i cijena vjerojatno će se razlikovati ovisno o državi.