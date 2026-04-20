Huawei Pura X Max predstavljen kao konkurent budućem sklopivom iPhoneu

Sklopivi mobiteli šireg formata ulaze u modu, a prvi ga je predstavio Huawei i to prije Samsunga i Applea koji bi svoje široke modele trebali izbaciti do kraja godine

Bug.hr ponedjeljak, 20. travnja 2026. u 20:41
Huawei Pura X Max
SPECIFIKACIJE
Ekran Vanjski: 5,4" LTPO2 OLED, 1B boja, 120 Hz, 1440 Hz PWM, 1264 x 1848 (~412 ppi), Kunlun Glass 2
Unutarnji: 7,7" LTPO2 OLED (preklopni), 1B boja, 120 Hz, 1440 Hz PWM, 1828 x 2584 (~412 ppi), HDR Vivid
Čip Kirin 9030 Pro (6 nm)
RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB, 16 GB / 512 GB, 16 GB / 1 TB
Stražnje kamere -50 MP, f/1.4–4.0 (wide), PDAF, OIS
-50 MP, f/2.2 (periskop, 3.5x), PDAF, OIS
-12,5 MP, f/2.2 (ultraširoka), AF
Prednja kamera 8 MP (unutarnji) + 8 MP (vanjski)
Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / NFC / IR / GPS (više sustava)
Baterija 5.300 mAh, 66 W žično, 50 W bežično, 7.5 W reverzibilno bežično, 5 W reverzibilno žično
Konektor za slušalice Ne
USB USB Type-C 3.1 (OTG, DisplayPort 1.2)
Dimenzije i masa Otklopljen: 166,5 x 120 x 5,2 mmSklopljen: 85 x 120 x 11,2 mm229 g
Operacijski sustav HarmonyOS 6.1
Datum predstavljanja 20. travnja 2026.

Huawei nastavlja eksperimentirati s novim formatima sklopivih mobitela pa tako sada nakon Pure X stiže i njegov veći brat, Pura X Max. Radi se o mobitelu koji predstavlja izravnu konkurenciju još uvijek nepredstavljenom iPhone Foldu, a koji svoj „wide fodable“ dizajn podiže na višu razinu s još većim zaslonima i tanjim kućištem.

Naime, Huawei Pura X Max dolazi s vanjskim zaslonom dijagonale 5,4 inča te unutarnjim savitljivim zaslonom od 7,7 inča. Za razliku od prethodnog modela s omjerom 16:10, Max prelazi na gotovo kvadratni format - unutarnji panel rezolucije 2.584 x 1.828 piksela ima omjer 14,1:10, dok vanjski od 1.848 x 1.264 piksela prati sličan format.

Oba zaslona koriste LTPO 2.0 tehnologiju s prilagodljivom frekvencijom osvježavanja od 1 do 120 Hz te visokofrekventnim PWM zatamnjenjem od 1.440 Hz. Novost je i podrška za stylus, konkretno Huawei M-Pen 3 Mini, što će posebice biti korisno poslovnim korisnicima za koje je ovaj mobitel na kraju krajeva i namijenjen.

Kućište mobitela izrađeno je od aluminijske legure, a novi dizajn donosi i tanji profil u odnosu na prethodnika. Huawei je unaprijedio i otpornost pa Pura X Max sada ima IP58/IP59 certifikate za zaštitu od prašine, uranjanja i mlazova vode, dok je raniji model imao samo IPX8. Vanjski zaslon zaštićen je drugom generacijom Kunlun stakla.

Što se tiče SoC-a, tu je sada novi Kirin 9030 Pro koji, prema navodima Huaweija, donosi oko 30 posto bolje performanse u odnosu na Kirin 9020, a ne zaboravimo ni sustav hlađenja s parnom komorom i grafenskim slojem. Početna inačica mobitela dolazi u konfiguraciji s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, dok najjača ima 16 GB RAM-a i 1 TB prostora za pohranu.

Kad je riječ o sustavu kamera, on sadržava glavni senzor od 50 MP s optičkom stabilizacijom (OIS) i varijabilnim otvorom blende (f/1.4 – 4.0), uz kojeg se smjestio 50-megapikselni telefoto senzor također s OIS-om te 12,5-megapikselni ultraširoki senzor otvora blende f/2.2. Za selfije i videopozive tu su dvije 8-megapikselne kamere, po jedna na svakom zaslonu, a za obradu svih slika zadužen je dobro poznati Huaweijev XMAGE sustav.

Na kraju, spomenimo i bateriju od 5.300 mAh, što je skromno za standarde na kakve su nas navikli kineski proizvođači, ali je u kontekstu ovakve vrste uređaja i dalje solidno. Softversku stranu inače pokriva HarmonyOS 6.1 i još uvijek nije sigurno hoće li ovaj mobitel stići na tržišta izvan Kine.

Cijena u Kini za ovaj mobitel počinje od 1.370 eura.

