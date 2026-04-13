Huawei sljedećeg tjedna predstavlja sklopivi mobitel širokog formata

Huawei će 20. travnja u Kini predstaviti novi sklopivi mobitel Pura X Max koji donosi još širi format zaslona u odnosu na svoga prethodnika. Riječ je, naime, o mobitelu koji će biti izravni konkurent nadolazećem Appleovom sklopivom iPhoneu širokog formata i Samsungovom još uvijek nepredstavljenom Galaxy Z Fold Wideu.

Što se tiče dizajna Huaweijevog novog „sklopnjaka“, imat će trostruku stražnju kameru smještenu u horizontalni modul, kao što to imaju i Pixeli, a prednje kamere bit će pristune i na vanjskom i na unutarnjem zaslonu.

Moći će ga se kupiti u pet boja, plavoj, zlatnoj, crnoj, narančastoj i bijeloj, a što se memorije tiče, kupci će ga moći odabrati u četiri konfiguracije – 12 / 256 ili 512 GB te 16 / 512 GB ili 1 TB. Navodno će ga pogoniti Kirin 9030.

U ovom trenutku još nije poznato hoće li Pura X Max stići na europsko tržište, budući da Huawei već neko vrijeme svoje naprednije sklopive mobitele često zadržava ekskluzivno za Kinu. U svakom slučaju, više informacija o dostupnosti bit će poznato nakon službenog predstavljanja.