Huawei sljedeći tjedan globalno predstavlja nove pametne satove, mobitel i tablet

Huawei će na svom događaju u Bangkoku globalno predstaviti novu liniju pametnih satova Watch Fit 5,

Huawei će 7. svibnja u Bangkoku održati globalni događaj na kojem planira predstaviti nekoliko novih uređaja. Prema objavljenom teaser videu, u fokusu će biti tri glavne kategorije proizvoda.

Naime, nakon nedavnog predstavljanja na kineskom tržištu, Watch Fit 5 i Watch Fit 5 Pro dobit će svoju globalnu premijeru.

U teaseru se također pojavljuje i novi mobitel iz serije Nova 15. Prema trenutno dostupnim informacijama, riječ bi moglo biti o modelu Nova 15 Max koji zapravo predstavlja rebrendirani Enjoy 90 Pro Max, mobitel kojeg je Huawei predstavio u Kini prošloga mjeseca.

Treći najavljeni uređaj je novi tablet iz MatePad linije koji bi trebao nositi naziv MatePad Pro Max. Iako detalji o njemu za sada još nisu poznati, potvrđeno je da će podržavati stylus te imati vrlo tanke rubove oko zaslona.

Više informacijama o specifikacijama, cijenama i dostupnosti ovih uređaja, očekuje se sljedećeg četvrtka.