I OmniVision predstavio senzor kamere od 200 MP koji će konkurirati Sonyju

Nedugo nakon što je Sony predstavio svoj prvi senzor od 200 MP, na tržište stiže OmniVisionov OVB0D koji će mu konkurirati

Sony je ovoga tjedna predstavio svoj prvi vlastiti 200-megapikselni senzor za mobitele, Lytia 901, a sada je i OmniVision izbacio konkurenta – OVB0D.

Kako navode korejski mediji, OVB0D dolazi u veličini od 1/1,1 inča, što ga čini mrvicu većim od Sonyjeve 1/1,12-inčne Lytije 901. Iako koristi klasičnu Bayer matricu, senzor se oslanja na dualnu on-chip remosaic arhitekturu, različitu od Sonyjevog naprednijeg Quad-Quad Bayer Codinga.

Nadalje, OVB0D ističe se punim kapacitetom od 400.000 elektrona te 108 dB dinamičkog raspona, uz implementaciju tehnologija DCG i LOFIC Gen 2 za multi-frame HDR obradu, čime cilja na bolje upravljanje ekstremnim kontrastima i zahtjevnim scenarijima mješovitog osvjetljenja.

Iako još nema službene potvrde, OmniVisionov novi senzor navodno će koristiti Vivo, Oppo, Xiaomi i Honor sljedeće godine. Samsung, čini se, neće koristiti Sonyjev ili OmniVisionov 200-megapikselni senzor zbog rastućih troškova i smanjene profitabilnosti, već će nastaviti koristiti nešto manji ISOCELL HP2.