I OmniVision predstavio senzor kamere od 200 MP koji će konkurirati Sonyju

Nedugo nakon što je Sony predstavio svoj prvi senzor od 200 MP, na tržište stiže OmniVisionov OVB0D koji će mu konkurirati

Matej Markovinović subota, 29. studenog 2025. u 22:58
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Sony je ovoga tjedna predstavio svoj prvi vlastiti 200-megapikselni senzor za mobitele, Lytia 901, a sada je i OmniVision izbacio konkurenta – OVB0D.

Kako navode korejski mediji, OVB0D dolazi u veličini od 1/1,1 inča, što ga čini mrvicu većim od Sonyjeve 1/1,12-inčne Lytije 901. Iako koristi klasičnu Bayer matricu, senzor se oslanja na dualnu on-chip remosaic arhitekturu, različitu od Sonyjevog naprednijeg Quad-Quad Bayer Codinga.

Nadalje, OVB0D ističe se punim kapacitetom od 400.000 elektrona te 108 dB dinamičkog raspona, uz implementaciju tehnologija DCG i LOFIC Gen 2 za multi-frame HDR obradu, čime cilja na bolje upravljanje ekstremnim kontrastima i zahtjevnim scenarijima mješovitog osvjetljenja.

Iako još nema službene potvrde, OmniVisionov novi senzor navodno će koristiti Vivo, Oppo, Xiaomi i Honor sljedeće godine. Samsung, čini se, neće koristiti Sonyjev ili OmniVisionov 200-megapikselni senzor zbog rastućih troškova i smanjene profitabilnosti, već će nastaviti koristiti nešto manji ISOCELL HP2.

 



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi