Iako će iPhone Fold biti predstavljen sljedeće godine, moći će ga se kupiti tek 2027. godine

Zbog problema u ranim fazama proizvodnje, Kuo predviđa da će iPhone Fold biti predstavljen do kraja sljedeće godine, ali da će se tek moći kupiti u 2027.

Apple bi sljedeće godine mogao zakoračiti na tržište sklopivih mobitela, no prvi takav iPhone možda neće odmah stići do kupaca. Kako doznaje renomirani analitičar Ming-Chi Kuo, Apple uistinu planira predstaviti svoj iPhone Fold u drugoj polovici 2026. godine, ali početak isporuka mogao bi se odgoditi sve do 2027.

Kuo navodi da se uređaj suočava s problemima u ranoj fazi proizvodnje, pri čemu se velik dio prvih primjeraka ne može iskoristiti zbog grešaka, kao i s dodatnim, za sada neimenovanim izazovima uoči masovne proizvodnje. Zbog toga se očekuje da će dostupnost uređaja tijekom 2026. biti ograničena, unatoč velikom očekivanom interesu tržišta.

Prema još uvijek neslužbenim informacijama, iPhone Fold trebao bi imati savitljivi zaslon bez vidljivog pregiba od 7,58 inča te vanjski zaslon od 5,8 inča. Također se navodi da će imati i veću bateriju od iPhone 17 Pro Maxa.

Također, unatoč mogućim kašnjenjima, pojedine analitičke kuće već sada predviđaju da će Appleov ulazak u ovaj segment značajno potaknuti rast tržišta sklopivih mobitela.