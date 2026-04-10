Insta360 ima dodatak koji dodaje još jedan zaslon na vaš mobitel

Ovaj se dodatak povezuje s mobitelom putem USB-C priključka, a pričvršćuje se na njega pomoću magneta

Najnoviji dodatak za mobitele u ponudi Inste360 je Snap, magnetski zaslon osjetljiv na dodir s nekoliko zanimljivih funkcija.

Naime, radi se o 3,5-inčnom zaslonu koji se magnetski pričvršćuje na stražnju stranu mobitela te omogućuje korištenje stražnjih kamera uz istovremeni pregled kadra. Uz to, Snap može zrcaliti zaslon mobitela pa korisnici mogu upravljati aplikacijama i izbornicima kao da koriste prednju stranu mobitela.

Zaslon Snapa ima rezoluciju 480 × 800 piksela, frekvenciju osvježavanje od 60 Hz i maksimalnu svjetlinu od 550 nita. Debljina Snapa iznosi 7,3 mm, a dolazi i sa zaštitnim poklopcem za ekran kada se ne koristi.

Snap inače dolazi u osnovnoj te skupljoj varijanti s ugrađenim LED svjetlom podesive jačine i boje. Obje se povezuju putem USB-C priključka i napajaju iz mobitela, a prema tvrdnjama proizvođača, latencija iznosi svega 30 milisekundi, što je osjetno bolje od spajanja s Bluetoothom.

U paketu sa Snapom dolazi i magnetski prsten koji se pričvršćuje na njega, a zatim na mobitel ako podržava MagSafe ili Qi2 standard. Što se kompatibilnosti tiče, Insta360 navodi da će Snap raditi s iPhoneom 15 i novijima, kao i s Android mobitelima koji imaju USB-C i podršku za DisplayPort Alt Mode.