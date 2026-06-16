Ipak ništa od sklopivog iPhonea ove godine?

Umjesto ove jeseni, postoji mogućnost da će Apple predstaviti svoj prvi sklopivi iPhone tek na proljeće 2027.

Iako se proteklih mjeseci činilo gotovo sigurno da će Apple ove jeseni predstaviti svoj prvi sklopivi iPhone, nove informacije iz opskrbnog lanca navode da bi predstavljanje moglo biti odgođeno do početka 2027. godine.

Na moguće odgađanje upućuju izjave iz Largan Precisiona, jednog od najvećih svjetskih proizvođača leća za kamere mobitele i dugogodišnjeg Appleova dobavljača.

"Četvrti kvartal ove godine bit će prometnije nego prethodnih godina zbog rasporeda predstavljanja novih proizvoda naših kupaca. Očekuje se da će neki novi proizvodi biti predstavljeni u trećem kvatral, dok su drugi odgođeni za početak sljedeće godine", rekao je izvršni idrektor Largan Precisiona, Lin En-ping. Analitičari smatraju da se upravo ta promjena odnosi na sklopivi iPhone.

Podsjetimo, pojedini izvori također tvrde da Apple planira podijeliti predstavljanje nove generacije iPhonea u dvije faze. Tako bi ove jeseni trebali debitirati iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, dok bi standardni iPhone 18, iPhone 18e i sljedeća generacija iPhone Aira na red mogli doći tek tijekom proljeća 2027. godine.

Ako se informacije o odgodi pokažu točnima, Apple neće ostvariti očekivani ulazak među vodeće proizvođače sklopivih mobitela tijekom 2026. godine.