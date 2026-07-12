iPhone 18 Pro Max imat će veću bateriju, ali će zato biti i deblji

Iako će iPhone 18 Pro Max biti nešto teži i deblji od svoga prethodnika, kapacitet baterije trebao bi biti veći, što će kupci vjerojatno s veseljem dočekati

Nove neslužbene informacije navode da će Appleov nadolazeći iPhone 18 Pro Max biti nešto deblji i teži od svog prethodnika, a razlog bi upravo mogla biti znatno veća baterija.

Naime, kako tvrdi kineski leaker Ice Universe na Weibou, iPhone 18 Pro Max težit će 240 grama te će biti debeo 9 milimetara. Za usporedbu, aktualni iPhone 17 Pro Max teži 233 grama i ima debljinu od 8,8 milimetara

Prema informacijama koje su se nedavno pojavile u certifikacijskoj dokumentaciji, verzija iPhonea 18 Pro Max koja će koristiti isključivo eSIM trebala bi imati bateriju kapaciteta 5.567 mAh, dok će model s fizičkom SIM karticom navodno imati bateriju od 5.391 mAh. To predstavlja osjetan porast u odnosu na iPhone 17 Pro Max, čiji kapacitet baterije iznosi 5.088 mAh u eSIM izvedbi, odnosno 4.823 mAh u modelu s fizičkom SIM karticom.

Ako se ove informacije pokažu točnima, povećana baterija mogla bi objasniti nešto veću masu i debljinu uređaja. Budući da je veći kapacitet baterije jedan je od najčešće traženih pomaka kod korisnika mobitela, takva bi promjena mogla biti dobro prihvaćena, unatoč nešto većim dimenzijama i masi.