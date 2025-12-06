iPhone Air rekordno gubi vrijednost na rabljenom tržištu

Nakon slabijih prodajnih rezultata iPhone Aira, sada stižu i podaci koji potvrđuju da rekordnom brzinom gubi vrijednost na tržištu rabljenih uređaja

Matej Markovinović subota, 6. prosinca 2025. u 18:08
📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Prema najnovijem izvješću SellCella koje se temelji na podacima o otkupnim cijenama iz više od 40 američkih tvrtki, iPhone Air u prvih deset tjedana na tržištu izgubio je između 40,3 i čak 47,7 posto svoje početne vrijednosti, ovisno o kapacitetu pohrane.

Najmanje je izgubio osnovni model s 256 GB, koji je po cijeni od 999 dolara u SAD-u sada 40,3 posto jeftiniji na sekundarnom tržištu. Model s 512 GB bilježi pad od 45 posto, dok je najskuplja verzija s 1 TB, čija je američka početna cijena 1.399 dolara, pala za 47,7 posto te se trenutačno otkupljuje za samo 668 dolara.

Ostali modeli iPhonea 17 bilježe prosječnu amortizaciju od 34,6 posto, što je osjetno bolje nego kod prethodne generacije. Najbolje stoji početni iPhone 17 Pro Max koji je izgubio samo 26,1 posto vrijednosti. iPhone 17 Pro pao je za 32 posto, dok je osnovni iPhone 17 vrlo blizu s 33 posto.

📷 Foto: SoftCell
Foto: SoftCell

Kakvo je stanje u Hrvatskoj?

Kako bismo dobili bolju sliku o tome odražava li se ovaj pad vrijednosti i kod nas, provjerili smo cijene iPhonea Aira na Njuškalu i Facebook Marketplaceu. Na Njuškalu se početni iPhone Air, u vrlo dobrom stanju i s minimalnim tragovima korištenja lako može pronaći po cijeni od 750 do 800 eura, što predstavlja pad od otprilike 33 do 37 posto u odnosu na europsku maloprodajnu cijenu bez popusta od 1.199 eura.

Novi, neraspakirani modeli s papirima, najčešće uređaji dobiveni putem teleoperatera, kreću već od 850 eura, što znači da su otprilike 29 posto jeftiniji od izvorne cijene, a realno je za očekivati da uz malo cjenkanja iznos može pasti i niže. Na Facebook Marketplaceu ponuda je skromnija, ali se i tamo vrlo lako nađe iPhone Air za 800 eura, što također odgovara padu vrijednosti od oko 33 posto.

Treba imati na umu da je riječ o mobitelu koji na našem tržištu nije ni puna tri mjeseca.

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi