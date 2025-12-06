iPhone Air rekordno gubi vrijednost na rabljenom tržištu

Nakon slabijih prodajnih rezultata iPhone Aira, sada stižu i podaci koji potvrđuju da rekordnom brzinom gubi vrijednost na tržištu rabljenih uređaja

Prema najnovijem izvješću SellCella koje se temelji na podacima o otkupnim cijenama iz više od 40 američkih tvrtki, iPhone Air u prvih deset tjedana na tržištu izgubio je između 40,3 i čak 47,7 posto svoje početne vrijednosti, ovisno o kapacitetu pohrane.

Najmanje je izgubio osnovni model s 256 GB, koji je po cijeni od 999 dolara u SAD-u sada 40,3 posto jeftiniji na sekundarnom tržištu. Model s 512 GB bilježi pad od 45 posto, dok je najskuplja verzija s 1 TB, čija je američka početna cijena 1.399 dolara, pala za 47,7 posto te se trenutačno otkupljuje za samo 668 dolara.

Ostali modeli iPhonea 17 bilježe prosječnu amortizaciju od 34,6 posto, što je osjetno bolje nego kod prethodne generacije. Najbolje stoji početni iPhone 17 Pro Max koji je izgubio samo 26,1 posto vrijednosti. iPhone 17 Pro pao je za 32 posto, dok je osnovni iPhone 17 vrlo blizu s 33 posto.

Foto: SoftCell

Kakvo je stanje u Hrvatskoj?

Kako bismo dobili bolju sliku o tome odražava li se ovaj pad vrijednosti i kod nas, provjerili smo cijene iPhonea Aira na Njuškalu i Facebook Marketplaceu. Na Njuškalu se početni iPhone Air, u vrlo dobrom stanju i s minimalnim tragovima korištenja lako može pronaći po cijeni od 750 do 800 eura, što predstavlja pad od otprilike 33 do 37 posto u odnosu na europsku maloprodajnu cijenu bez popusta od 1.199 eura.

Novi, neraspakirani modeli s papirima, najčešće uređaji dobiveni putem teleoperatera, kreću već od 850 eura, što znači da su otprilike 29 posto jeftiniji od izvorne cijene, a realno je za očekivati da uz malo cjenkanja iznos može pasti i niže. Na Facebook Marketplaceu ponuda je skromnija, ali se i tamo vrlo lako nađe iPhone Air za 800 eura, što također odgovara padu vrijednosti od oko 33 posto.

Treba imati na umu da je riječ o mobitelu koji na našem tržištu nije ni puna tri mjeseca.