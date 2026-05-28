iPhone bi uskoro mogao prepoznati kada vam ga netko istrgne iz ruke

Apple navodno razvija novu sigurnosnu značajku za iPhone koja bi trebala pomoći korisnicima u slučajevima krađe uređaja iz ruke. Prema još uvijek neslužbenim informacijama, riječ je o funkcionalnosti koja bi mogla automatski zaključati iPhone ako sustav prepozna nagli pokret povezan s otimanjem uređaja.

Konkretnije, nova bi opcija navodno trebala koristiti akcelerometar unutar iPhonea kako bi detektirala karakteristične pokrete koji se događaju kada netko osobi istrgne mobitel iz ruke. Ako sustav procijeni da je mobitel potencijalno ukraden, on bi se automatski zaključao i time otežao pristup podacima.

Budući da ovakva vrsta zaštite nameće pitanja o lažnim aktivacijama i zaključavanjima, Apple je mislio i na to, stoga se navodi da bi sustav mogao provjeravati nalazi li se mobitel na poznatoj lokaciji ili je povezan na pouzdanu kućnu Wi-Fi mrežu. U takvim se situacijama automatsko zaključavanje neće aktivirati.

Inače, Google je još prošle godine predstavio gotovo identičnu opciju za Android pod nazivom Theft Detection Lock. Za sada nije poznato kada bi Apple svoju verziju mogao službeno predstaviti ni hoće li ona stići kroz neku od nadolazećih nadogradnji iOS-a.