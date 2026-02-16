iPhone će i u Europi uskoro podržavati samo eSIM

Prema neslužbenim informacijama, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mogli stići bez utora za fizičku SIM karticu u Europi, čime se otvara mjesto za veću bateriju

Apple bi već od ove jeseni mogao proširiti svoju strategiju proizvodnje iPhonea bez utora za fizičku SIM karticu i to na europsko tržište. Kako doznaje portal Techmaniacs, nadolazeći modeli iPhonea 18 Pro i iPhonea 18 Pro Maxa, mogli bi biti dostupni za kupnju isključivo s eSIM-om.

U kontekstu ovoga, treba napomenuti da Apple već prodaje „eSIM-only“ modele iPhonea na 12 tržišta, što uključuje SAD, Japan, Meksiko i Saudijsku Arabiju. Europa je iz toga do sada bila izuzeta i to ne zbog tehničke prirode, već više iz tržišnih i operativnih razloga.

Naime, Za razliku od SAD-a, gdje je telekomunikacijsko tržište relativno homogeno i gdje su operateri brzo standardizirali podršku za eSIM, Europa je podijeljena na desetke nacionalnih tržišta. Iako većina europskih operatera danas podržava eSIM, način aktivacije i korisničko iskustvo nisu svugdje jednaki, što povećava rizik od problema pri inicijalnom postavljanju uređaja.

Dodatni je faktor i ponašanje korisnika. U Europi je i dalje uobičajeno fizičko prebacivanje SIM kartice između uređaja te korištenje prepaid kartica, a važnu ulogu ima i snažno tržište rabljenih uređaja, gdje fizička SIM kartica olakšava brzu promjenu vlasnika i aktivaciju na drugoj mreži bez nešto kompliciranije deaktivacije eSIM profila.

No, ako iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max budu uistinu „eSIM-only“ u Europi, to će donijeti i hardversku korist, pogotovo u pogledu baterije. Konkretnije, navodi se da bi iPhone 18 Pro Max mogao dobiti bateriju kapaciteta između 5.100 i 5.200 mAh, upravo zahvaljujući oslobađanju unutarnjeg prostora uklanjanjem fizičkog SIM utora.

Ipak, treba imati na umu da je za sada riječ o neslužbenim informacijama, no s obzirom na to da je Apple već započeo tranziciju prema eSIM-u na pojedinim tržištima, širenje te strategije i na Europu ne bi bilo iznenađenje.