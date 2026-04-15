iPhone Fold mogao bi dovesti Apple među tri najveća proizvođača sklopivih mobitela

Apple bi svojim prvim sklopivim iPhoneom mogao brzo uhvatiti korak s vodećima na tržištu, a sve zahvaljujući lojalnim korisnicima

Prema novom izvješću TrendForcea, nadolazeći iPhone Fold mogao bi Appleu osigurati 19,3 posto udjela u segmentu sklopivih mobitela do kraja 2026., čime bi zauzeo treće mjesto iza Huaweija i Samsunga.

Naime, iako Apple ulazi u taj segment kasnije od konkurencije, analitičari smatraju da bi snažna baza korisnika i lojalnost ekosustavu mogli potaknuti brzi rast. Očekuje se da će upravo interes postojećih korisnika igrati ključnu ulogu u prihvaćanju novog formata uređaja.

Jedan od glavnih tehničkih fokusa iPhonea Fold bit će smanjenje vidljivog pregiba na zaslonu. Prema dostupnim informacijama, Apple planira koristiti kombinaciju naprednih materijala, uključujući 3D ispisane komponente, tekući metal u mehanizmu šarke i dvostruki sloj ultra tankog stakla (UTG).

Novo izvješće dodatno ističe važnost optički prozirnog ljepila (OCA), koje se nalazi između slojeva zaslona. Apple navodno radi na njegovoj optimizaciji kako bi se ravnomjernije rasporedilo naprezanje, smanjila mogućnost deformacija te osigurala bolja optička jasnoća bez vidljivih pregiba.

Detalji o samom uređaju i njegovim specifikacijama za sada nisu poznati, no očekuje se da će biti otkriveni kako će se jesensko predstavljanje približavati.