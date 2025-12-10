iPhone Fold mogao bi uzrokovati veliki rast tržišta sklopivih mobitela

Analitičari predviđaju da bi iPhone Fold u 2026. trebao potaknuti rast tržišta sklopivih mobitela za 30 posto te bi mogao činiti čak 34 posto njegove ukupne vrijednosti

Prvi Appleov sklopivi mobitel, iPhone Fold, na tržište bi trebao stići sljedeće godine. Prema najnovijoj prognozi International Data Corporationa (IDC), taj bi mobitel trebao potaknuti rast cijelog segmenta sklopivih mobitela u 2026. za čak 30. posto.

Konkretnije, IDC procjenjuje da bi iPhone Fold mogao zauzeti više od 22 posto globalnog tržišta sklopivih uređaja već u prvoj godini dostupnosti. No, još je impresivnija njegova projekcija vrijednosti. Zahvaljujući očekivanoj cijeni od oko 2.400 dolara u SAD-u, iPhone Fold bi sam mogao činiti 34 posto ukupne vrijednosti tržišta sklopivih mobitela.

Foto: IDC

Analitičari ističu da će interes potrošača za ovu kategoriju dodatno povećati i drugi nadolazeći modeli, poput Samsungovog Galaxy Z TriFolda te Huaweijevih sklopivih mobitela u Kini. Predviđaju i da će sklopivi segment mobitela nastaviti rasti brže od ostatka tržišta mobitela i do 2029. bi mogao činiti više od 10 posto njegove ukupne vrijednosti.

Prema još uvijek neslužbenim informacijama, iPhone Fold trebao bi imati savitljivi zaslon bez vidljivog pregiba od 7,58 inča te vanjski zaslon od 5,8 inča. Također se navodi da će imati i veću bateriju od iPhone 17 Pro Maxa.