iPhone Ultra: prvi sklopivi iPhone stiže s ozbiljnim manjkom zaliha

Apple će sklopivi iPhone Ultra, predstaviti u rujnu, no početne zalihe biti će toliko ograničene da je upitan stvarni datum prodaje. Scenarij podsjeća na lansiranje iPhonea X 2017. godine

Prema analizi lanca opskrbe koju je objavio analitičar Ming-Chi Kuo, Apple će u drugoj polovici 2026. sklopiti između 7 i 8 milijuna jedinica sklopivog iPhonea, a u trećem kvartalu tvornice će isporučiti tek 500.000 do milijun komada, odnosno oko 10 posto ukupne godišnje proizvodnje.

Za usporedbu, iPhone 18 Pro i Pro Max u istom razdoblju dosežu 20 do 22 milijuna jedinica, količinu koja standardno zadovoljava uvjete za redovan lansirni datum

Manjak od te brojke, tvrdi Kuo, čini rujanski datum lansiranja malo vjerojatnim u praksi, čak i ako Apple formalno najavi uređaj. Rok isporuke mogao bi se protegnuti na četiri do šest tjedana ili dulje, s realnom dostupnosti tek u prosincu.

U preprodaji od 50 do 100 posto iznad

Kuo procjenjuje da bi se sklopivi iPhone na preprodaji izvan službenih kanala mogao prodavati od 50 do 100 posto iznad maloprodajne cijene, koja se prema ranijim procjenama kreće između 2.300 i 2.500 dolara. Očekuje se da će pritisak potražnje i ograničenja u opskrbi smiriti do prvog kvartala 2027. godine.