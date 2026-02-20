Isporuke mobitela u Europi blago porasle

Europsko tržište mobitela u posljednjem je kvartalu 2025. godine zabilježilo blagi rast. Prema podacima Counterpoint Researcha, ukupne isporuke porasle su za dva posto u odnosu na isto razdoblje godinu ranije.

Naime, najveći tržišni udio u Europi ostvario je Apple, s procijenjenih 33 posto svih isporuka. Tvrtka je pritom zabilježila rast od sedam posto na godišnjoj razini, ponajviše zahvaljujući snažnoj potražnji za modelima iPhonea 17. Tu se posebno ističe istočna Europa, gdje je interes za nove modele bio izraženiji nego na drugim tržištima.

Samsung je zauzeo drugo mjesto s 29 posto tržišnog udjela te rastom isporuka od četiri posto. Na trećem se mjestu nalazi Xiaomi sa 16 posto udjela, no podaci Counterpointa pokazuju da je kineski proizvođač istodobno zabilježio pad isporuka od šest posto, što se povezuje sa slabijom potražnjom za modelima Xiaomija 15T.

Foto: Counterpoint Research

S druge strane, Honor je zabilježio najsnažniji rast među vodećim brendovima. Uz tržišni udio od četiri posto, isporuke su mu porasle za 18 posto i to zahvaljujući dobrim rezultatima na tržištima zapadne Europe. Realme je, pak, zauzeo peto mjesto s tri posto udjela, ali uz pad isporuka od nemalih 21 posto u odnosu na četvrti kvartal 2024. godine.

No, unatoč relativno pozitivnom završetku godine, prognoze za 2026. nisu optimistične. Iz Counterpointa napominju da bi nastavak globalne krize s memorijskim čipovima mogao uzrokovati pad potražnje i dodatnu nestabilnost tržišta, osobito za proizvođače koji su snažno orijentirani na niži cjenovni segment.