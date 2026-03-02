Isprobali smo Honor Magic V6 - stiže kao jedan od najizdržljivijih sklopivih mobitela na tržištu

Novi Honorov flagship sklopivi mobitel donosi IP68 i IP69 certifikate, izdržljiviju Super Steel šarku, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 i bateriju od 6.660 mAh u iznimno tankom kućištu

SPECIFIKACIJE Ekran Vanjski: 6,52" LTPO2 OLED, 1B boja, 120 Hz, 6.000 nita (maks.), 1080 x 2420 piksela (~406 ppi), zaštita: Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield, antirefleksivni sloj

Unutarnji: 7,95" preklopni LTPO2 AMOLED, 1B boja, 120 Hz, 5.000 nita (maks.), 2172 x 2352 piksela (~403 ppi), zaštita: Honor Super Armored Inner Screen, antirefleksivni sloj Čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM / Memorija 16 GB RAM / 512 GB Stražnje kamere - 50 MP, f/1.6, glavna (23 mm), PDAF, OIS

- 64 MP, f/2.5, periskopski telefoto (70 mm), PDAF, OIS, 3x optički zoom

- 50 MP, f/2.2, ultraširoka (122°), AF Prednja kamera 20 MP (na vanjskom zaslonu) + 20 MP (na unutarnjem zaslonu) Povezivost GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / NFC / infracrveni port Baterija 6.660 mAh Si/C Li-Ion, 80 W žično, 66 W bežično, 5 W obrnuto bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB Type-C 3.1 (OTG, DisplayPort 1.2) Dimenzije i masa Sklopljen: 156,7 x 74,5 x 8,8 mm (ili 9,0 mm)

Otklopljen: 156,7 x 145,6 x 4,0 mm (ili 4,1 mm)

Masa: 224 g Operacijski sustav Android 16 s MagicOS 10 (do 7 velikih Android nadogradnji) Datum predstavljanja 1. ožujka 2026

Honor je ovogodišnji MWC u Barceloni otvorio predstavljanjem svog najnovijeg sklopivog mobitela, Magica V6. Riječ je o prvom sklopivom mobitelu na tržištu koji stiže s IP68 i IP69 certifikatima otpornosti na prašinu i vodu te je to iz inženjerske perspektive najizdržljiviji Honorov sklopivi mobitel do sada.

Naime, Magic V6 dolazi s novom Super Steel šarkom izrađenom od najčvršćeg komercijalno dostupnog čelika, testiranom na do 500.000 preklapanja u Honorovim internim laboratorija. No, unatoč povećanoj izdržljivosti, Magic V6 ostaje iznimno tanak i lagan. U sklopljenom stanju debljina iznosi 8,75 mm, što je inače jednako kao i kod iPhonea 17 Pro Maxa, dok je u rasklopljenom stanju uređaj tanak svega 4 mm.

Nadalje, Magic V6 ima 7,95-inčni LTPO 2.0 AMOLED zaslon rezolucije 2.172 x 2.352 piksela i prilagodljive frekvencije osvježavanja koja ide od 1 do 120 Hz. Zaslon koristi ojačano ultratanko staklo (UTG) te donosi 44-postotno smanjenje vidljivosti pregiba u odnosu na prethodne generacije. Dodan je i novi antirefleksivni sloj za bolju čitljivost, a vršna svjetlina doseže impresivnih 5.000 nita.

Što se tiče vanjskog zaslon, on je dijagonale 6,52 inča i također ima LTPO 2.0 tehnologiju i prilagodljivu frekvenciju osvježavanja koja ide od 1 do 120 Hz, Full HD+ rezoluciju te vršnu svjetlinu do 6.000 nita. I glavni i vanjski zaslon podržavaju korištenje stylusa te imaju 20-megapikselne selfie kamere.

Kad se već govori o kameri, spomenimo da se na stražnjoj strani nalazi sustav s 50-megapikselnim, glavnim senzorom otvora blende f/1.6 i optičkom stabilizacijom slike (OIS). Prati ga 64-megapikselni periskopski telefoto senzor s 3x optičkim zumom, dok treća kamera ima 50-megapikselni ultraširoki senzor.

Mobitel pogoni Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, uparen sa 16 GB LPDDR5X RAM-a i 512 GB UFS 4.1 interne memorije. Ne zaboravimo i veliku Si-C bateriju kapaciteta 6.660 mAh s 25 posto silicija i energetskom gustoćom od 921 Wh/L, podržano je brzo 80-vatno žično i 66-vatno bežično punjenje, kao i obrnuto bežično punjenje.

Softversku stranu pak pokriva MagicOS 10 temeljen na Androidu 16, uz čak sedam velikih nadogradnji Androida. Honor je s Magicom V6 dodatno unaprijedio i kompatibilnost s Appleovim uređajima, pa tako Honor Connect sada omogućuje dvosmjernu sinkronizaciju obavijesti između Magica V6 i iPhonea, iPada te Apple Watcha. Također, korisnici Maca mogu jednostavno dijeliti datoteke s Magicom V6 te koristiti njegov glavni zaslon kao drugi ekran.

Honor Magic V6 bit će dostupan u crvenoj, zlatnoj, bijeloj i crnoj boji. Cijena i dostupnost za sada nisu službeno objavljeni, ali se dolazak na europsko tržište svakako očekuje.