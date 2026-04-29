Još jedna potvrda da će Apple predstaviti iPhone Ultra i MacBook Ultra

Sve je izglednije da će Apple predstaviti novu liniju proizvoda koja će biti naprednija, ali i skuplja od dosadašnjeg vrhunca, odnosno Pro modela

Nakon što je već nekoliko različitih izvora reklo da bi Apple svoj prvi sklopivi mobitel mogao nazvati iPhone Ultra, sada to potvrđuje navodno pouzdani izvor dobro upoznat s internim procesima tvrtke.

Prema njegovim informacijama, mobitel bi se trebao zvati jednostavno iPhone Ultra, a ne iPhone 18 Ultra, slično kao što iPhone Air nije nazvan iPhone 17 Air. Time Apple dobiva veću fleksibilnost pa nove generacije Ultra modela mogu izlaziti na tržišta neovisno o glavnoj liniji iPhonea.

Iako Apple navodno cilja predstaviti iPhone Ultra zajedno s modelima iPhone 18 Pro i Pro Max na rujanskom događaju, moguće je da će se njegov dolazak na tržište odgoditi za nekoliko tjedana u odnosu na ostale modele.

Kako prenosi MacWorld, Apple također priprema i MacBook Ultra koji bi trebao imati OLED zaslon na dodir. Time bi to postao prvi MacBook sa zaslonom na dodir i OLED panelom, što će se, naravno, odraziti i na cijeni koja će najvjerojatnije biti znatno viša od običnog MacBooka Pro.

U kontekstu širenja Ultra brenda, spominje se i sklopivi iPad Ultra, koji je navodno jedan od prioriteta budućeg Appleovog izvršnog direktora, Johna Ternusa. No, o tom se uređaju već govori godinama, ali ništa još konkretno.