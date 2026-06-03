Još jedna potvrda da će iPhone Fold biti drugačiji od većine ostalih sklopivih mobitela

Za razliku od većine ostalih sklopivih mobitela na tržištu, iPhone Fold imat će nešto širi format zaslona

Poznati kineski leaker, Ice Universe, objavio je na društvenoj mreži Weibo fotografiju koja prikazuje nadolazeći iPhone Fold u srebrnoj boji.

Kao što se već duže vrijeme i pretpostavljalo, Apple se odlučio za nešto drugačiji pristup od većine proizvođača sklopivih mobitela. Umjesto klasičnog “book” ili “flip” formata, sklopivi iPhone imat će širi dizajn koji podsjeća na manji tablet kada je rasklopljen.

Ranije procurjeli CAD nacrti otkrili su i dimenzije uređaja. Rasklopljen bi trebao biti visok 120,6 milimetara i širok 167,6 milimetara, dok bi debljina sklopljenog kućišta iznosila 9,23 milimetra. S modulom kamera debljina bi se povećala na približno 13 milimetara.

Kad je riječ o kamerama, vidljivo je da će na stražnjoj strani biti dva senzora, iako detalji o njihovim specifikacijama još uvijek nisu poznati. Ako se to pokaže točnim, to znači da će Appleovi Pro modeli iPhonea i dalje ostati jedini s tri senzora kamere.

iPhone Fold trebao bi biti predstavljen u rujnu ove godine, zajedno s novom generacijom iPhonea.