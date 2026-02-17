Još jedna potvrda europskih cijena za Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultru

Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra stižu na europsko tržište 28. veljače, a cijene će im navodno ostati iste kao i kod prethodnih modela

Matej Markovinović utorak, 17. veljače 2026. u 14:45
📷 Foto: Xiaomi
Foto: Xiaomi

Proteklih su tjedana dva ranija, odvojena izvora navela da će Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra u Europi imati potpuno iste cijene kao i njihovi prethodnici, a sada isto potvrđuje i francuski portal Dealabs.

Navodi se da će Xiaomi 17 biti dostupan na europskom tržištu u Black, Venture Green, Ice Blue i Alpine Pink nijansama, dok će se Xiaomi 17 Ultra moći kupiti u Black, White i Starlit Green inačicama.

Cijene pogledajte u tablici koju prilažemo.

Model Boje Konfiguracija (RAM / Pohrana) Cijena
Xiaomi 17 Black, Venture Green, Ice Blue, Alpine Pink 12 GB / 256 GB €999
Xiaomi 17 Black, Venture Green, Ice Blue, Alpine Pink 12 GB / 512 GB €1.099
Xiaomi 17 Ultra Black, White, Starlit Green 16 GB / 512 GB €1.499
Xiaomi 17 Ultra Black, White, Starlit Green 16 GB / 1 TB €1.699

Prema istom, francuskom izvoru, oba će mobitela biti predstavljena 28. veljače za globalna tržišta, uključujući i Europu. Očekuje se da će biti identični kineskim verzijama, uz iznimku kapaciteta baterije. Europski bi Xiaomi 17 tako trebao imati bateriju od 6.330 mAh, dok se za Xiaomi 17 Ultru očekuje baterije od 6.000 mAh.

Xiaomi 17 u Kini inače ima bateriju od 7.000 mAh, dok Xiaomi 17 Ultra ima 6.800 mAh.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi