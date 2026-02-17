Još jedna potvrda europskih cijena za Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultru

Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra stižu na europsko tržište 28. veljače, a cijene će im navodno ostati iste kao i kod prethodnih modela

Proteklih su tjedana dva ranija, odvojena izvora navela da će Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra u Europi imati potpuno iste cijene kao i njihovi prethodnici, a sada isto potvrđuje i francuski portal Dealabs.

Navodi se da će Xiaomi 17 biti dostupan na europskom tržištu u Black, Venture Green, Ice Blue i Alpine Pink nijansama, dok će se Xiaomi 17 Ultra moći kupiti u Black, White i Starlit Green inačicama.

Cijene pogledajte u tablici koju prilažemo.

Model Boje Konfiguracija (RAM / Pohrana) Cijena Xiaomi 17 Black, Venture Green, Ice Blue, Alpine Pink 12 GB / 256 GB €999 Xiaomi 17 Black, Venture Green, Ice Blue, Alpine Pink 12 GB / 512 GB €1.099 Xiaomi 17 Ultra Black, White, Starlit Green 16 GB / 512 GB €1.499 Xiaomi 17 Ultra Black, White, Starlit Green 16 GB / 1 TB €1.699

Prema istom, francuskom izvoru, oba će mobitela biti predstavljena 28. veljače za globalna tržišta, uključujući i Europu. Očekuje se da će biti identični kineskim verzijama, uz iznimku kapaciteta baterije. Europski bi Xiaomi 17 tako trebao imati bateriju od 6.330 mAh, dok se za Xiaomi 17 Ultru očekuje baterije od 6.000 mAh.

Xiaomi 17 u Kini inače ima bateriju od 7.000 mAh, dok Xiaomi 17 Ultra ima 6.800 mAh.