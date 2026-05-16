Korisnici Androida sada mogu dijeliti datoteke s iPhoneom putem QR koda

Datoteke koje se dijele između dva uređaja privremeno će se prenositi u oblak i biti dostupne kroz privatnu poveznicu za preuzimanje

Google uvodi novu funkciju unutar Quick Sharea koja će korisnicima Androida omogućiti jednostavnije dijeljenje datoteka s iPhoneom putem QR koda.

Naime, nova funkcionalnost predstavljena je tijekom događaja The Android Show: I/O Edition, a zamišljena je kao alternativa AirDropu za korisnike koji žele brzo slati fotografije, dokumente i druge datoteke između Android i iOS uređaja.

Cijeli proces prijenosa datoteke funkcionira poprilično jednostavno. Korisnik Android uređaja generira QR kod unutar Quick Sharea, nakon čega ga korisnik iPhonea može skenirati pomoću kamere. Datoteke se zatim privremeno prenose u oblak te postaju dostupne putem privatne poveznice za preuzimanje.

Google pritom navodi da su datoteke zaštićene end-to-end enkripcijom te da poveznice ostaju aktivne do 24 sata. Tvrtka također tvrdi da se generirane poveznice ne mogu dalje dijeliti s drugim korisnicima.

Ovakav način dijeljenja datoteka trebao bi postati dostupan svim korisnicima Androida do kraja lipnja.