Korisnici iPhonea 17 Pro prijavljuju problem s promjenom boje kućišta

Neki korisnici koji su kupili iPhone 17 Pro i 17 Pro Max prijavljuju da im se boja kućišta mijenja nakon svega nekoliko tjedana korištenja. Apple se još nije službeno oglasio

Sve veći broj vlasnika novih iPhonea 17 Pro i 17 Pro Max prijavljuje da im se boja aluminijskog kućišta promijenila i to svega nekoliko tjedana nakon kupnje uređaja.

Prve prijave problema pojavile su se na Redditu, gdje su korisnici primijetili da se boja Cosmic Orange počinje mijenjati, prvo na području sustava kamere, a zatim i na ostatku kućišta. S vremenom se, tvrde, promjena širi po cijelom okviru mobitela, dok matirano staklo na poleđini ostaje nepromijenjeno.

Iako je najviše prijava stiglo od korisnika narančaste varijante, slični su slučajevi zabilježeni i kod modela u boji Deep Blue. Iako se Apple o ovome još nije službeno oglasio, dio vlasnika vjeruje da je izloženost UV zrakama mogući uzrok, budući da su promjene postale vidljive nakon kraćeg boravka uređaja na suncu.

Foto: Facebook

Podsjetimo da ovo nije jedini problem kojeg korisnici imaju s iPhoneom 17 Pro i Pro Maxom. Još se krajem rujna, praktički odmah pri izlasku mobitela na tržište, govorilo o tome se novi Pro modeli iPhonea mogu izrazito lako ogrebati, pogotovo oko oštrih rubova sustava kamere.

Kako je tada rekao Zack Nelson, youtuber poznat po svojim testovima izdržljivosti, problem je u anodiziranom premazu koji se teško zadržava na rubovima. On je tada grebanje testirao sa specijaliziranim alatom, međutim brojne prijave korisnika navode da se premaz može oljuštiti i pri svakodnevnom kontaktu s predmetima poput ključeva ili kovanica.