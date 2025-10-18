Korisnici iPhonea 17 Pro prijavljuju problem s promjenom boje kućišta
Neki korisnici koji su kupili iPhone 17 Pro i 17 Pro Max prijavljuju da im se boja kućišta mijenja nakon svega nekoliko tjedana korištenja. Apple se još nije službeno oglasio
Sve veći broj vlasnika novih iPhonea 17 Pro i 17 Pro Max prijavljuje da im se boja aluminijskog kućišta promijenila i to svega nekoliko tjedana nakon kupnje uređaja.
Prve prijave problema pojavile su se na Redditu, gdje su korisnici primijetili da se boja Cosmic Orange počinje mijenjati, prvo na području sustava kamere, a zatim i na ostatku kućišta. S vremenom se, tvrde, promjena širi po cijelom okviru mobitela, dok matirano staklo na poleđini ostaje nepromijenjeno.
Iako je najviše prijava stiglo od korisnika narančaste varijante, slični su slučajevi zabilježeni i kod modela u boji Deep Blue. Iako se Apple o ovome još nije službeno oglasio, dio vlasnika vjeruje da je izloženost UV zrakama mogući uzrok, budući da su promjene postale vidljive nakon kraćeg boravka uređaja na suncu.
Podsjetimo da ovo nije jedini problem kojeg korisnici imaju s iPhoneom 17 Pro i Pro Maxom. Još se krajem rujna, praktički odmah pri izlasku mobitela na tržište, govorilo o tome se novi Pro modeli iPhonea mogu izrazito lako ogrebati, pogotovo oko oštrih rubova sustava kamere.
Kako je tada rekao Zack Nelson, youtuber poznat po svojim testovima izdržljivosti, problem je u anodiziranom premazu koji se teško zadržava na rubovima. On je tada grebanje testirao sa specijaliziranim alatom, međutim brojne prijave korisnika navode da se premaz može oljuštiti i pri svakodnevnom kontaktu s predmetima poput ključeva ili kovanica.