Krajem idućeg tjedna Nubia će predstaviti novi pametni telefon - Red Magic 3S

Na samom kraju travnja Nubia je predstavila svoj tada najnoviji pametni telefon za gamere – Red Magic 3. Jedna od posebnosti modela je aktivni sustav hlađenja koji uključuje čak i ventilator. Druga je njezina baterija kapaciteta 5.000 mAh, koja podržava tehnologiju brzog punjenja koja je u stanju u deset minuta napuniti bateriju za dodatnih sat vremena korištenja.

Sada krajem kolovoza stiže službeni plakat kojim je najavljen skori dolazak nasljednika – Red Magic 3S koji će biti dodatno poboljšan u odnosu na original. Službenih informacija o specifikacijama nema, no nije teško procijeniti kako će novi model dobiti novi SoC – Snapdragon 855+ koji u odnosu na Snapdragon 855 ima nešto veći radni takt. Količina radne memorije i skladišnog prostora trebala bi ostati ista – između 6 i 12 GB te 64 i 128 GB, ovisno o modelu.

Prema plakatu, Nubia Red Magic 3S bit će službeno predstavljena krajem idućeg tjedna, točnije u četvrtak 5. rujna 2019. godine u 14 sati. Inače, ove informacije dolaze od glavnog čovjeka tvrtke i njezinog osnivača – Ni Fei koji ga u postu na Weibo stranici naziva još i esports mobitelom.

Za sada nema informacija hoće li Red Magic 3S donijeti kakva poboljšanja vezano za kamere. Podsjetimo, Red Magic 3 sa svake strane kućišta ima tek po jednu kameru, iako je predstavljen u doba kada mobiteli odavno imaju po tri i više kamera. No one ionako nisu presudna točka za gamerske uređaje već su to SoC, radna i skladišna memorija i naposljetku baterija. Od gamera se ionako više očekuje da uređaj koriste za gaming, a manje za snimanje videa i selfija.