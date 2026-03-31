Lakše dijeljenje datoteka s iPhoneom uskoro i na starijim Samsungovim mobitelima

Nova opcija dijeljenja datoteka s Appleovim uređajima pojavljuje se u Quick Shareu na starijim Samsungovim flagshipima, no funkcionalnost još nije dostupna svima

Podrška za AirDrop na Android uređajima, barem u određenom obliku, sve je bliže širem krugu korisnika. Prema brojnim objavama korisnika na forumima, Samsung postupno uvodi mogućnost dijeljenja datoteka s Appleovim uređajima putem značajke Quick Share.

Kao što smo i mi nedavno pisali, za sada je ta opcija službeno dostupna na seriji Galaxy S26, koja koristi stabilnu verziju One UI-a 8.5. Ipak, brojni vlasnici starijih Galaxy S modela, uključujući nešto starije serije S25, S24, S23 i S22, prijavljuju da im se u postavkama pojavila nova opcija „Share with Apple devices“.

No, unatoč tome, funkcionalnost još nije u potpunosti aktivna. Iako je opcija vidljiva u izborniku, ne radi kod svih korisnika, što upućuje na ograničeno ili testno uvođenje. Većina korisnika koji su je uočili koristi One UI 8.5 beta, dok su pojedini još na starijoj verziji One UI-a 8.0.

Napomenimo da još nije poznato kada će nova opcija postati široko dostupna, no očekuje se da bi se to moglo dogoditi s konačnim izlaskom stabilne verzije One UI-a 8.5 za starije Samsungove mobitele.