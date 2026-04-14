Lenovo se vraća na tržište igraćih mobitela

Jeste li znali da Lenova nije bilo na tržištu igraćih mobitela već četiri godine? Nismo ni mi, ali evo ih opet

Lenovo je najavio povratak na tržište igraćih mobitela, potvrdivši da će već tijekom svibnja predstaviti novi model iz serije Legion. Radi se o nasljedniku modela Y70 iz 2022. godine koji će, prema još uvijek neslužbenim informacijama, imati naziv Y70 New Generation.

Iz Lenova ističu da će se novi model fokusirati na igraće performanse uz korištenje umjetne inteligencije za poboljšanje igraćeg iskustva. Objavili su i jednu reklamnu fotografiju prema kojoj je vidljivo da mobitel vizualno podsjeća na neke Motoroline modele, što i ne čudi s obzirom na to da je Lenovo vlasnik Motorole.

Za sada nisu poznate tehničke specifikacije mobitela pa je još uvijek nejasno hoće li ciljati na vrh ponude ili pak pristupačniji srednji segment. Očekuje se da će konkurirati igraćim modelima RedMagica, a više informacija bit će otkriveno uoči službenog predstavljanja.