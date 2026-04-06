Mobiteli

LG je napustio tržište mobitela prije pet godina, prisjetimo se njihovih najvažnijih inovacija

LG Wing 📷 Foto: LG
Matej Markovinović ponedjeljak, 6. travnja 2026. u 06:30

Iako često neshvaćen, LG je godinama pomicao granice dizajna i funkcionalnosti mobitela, uvodeći rješenja koja u to vrijeme nisu bila popularna među kupcima. Danas bi možda bilo drugačije

Prošlo je točno pet godina otkako je LG službeno napustio tržište pametnih telefona, ostavljajući iza sebe niz mobitela koji su često bili drugačiji od konkurencije i pomalo „neshvaćeni“. Iako je odluka o napuštanju tržišta pametnih telefona donesena 5. travnja 2021., pojedini LG-jevi modeli mogli su se kupiti još nekoliko mjeseci, a ispunjena su i obećanja o softverskoj podršci.

Oni koji su pratili godinama tržište pametnih telefona, znaju da LG nikada nije igrao na sigurno, još i prije prelaska na Android. Još su 2006. godine izbacili LG KE850 Prada, mobitel koji je popularizirao kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir i potpuno touch sučelje i to prije iPhonea. No, povijest je ipak više zapamtila Apple nego LG.

LG KE850 Prada 📷 Foto: LG
Godinama kasnije, LG je među prvima počeo eksperimentirati s dvostrukim kamerama, ultraširokim senzorima i snimanjem videa u visokoj rezoluciji, što je danas standard na mobitelima svih cjenovnih rangova. Njihova je filozofija bila poprilično jednostavna – treba pokušati nešto novo, pa makar i ne uspjelo.

Tako je, primjerice, posebno bio zanimljiv LG G Flex koji je bio prvi mobitel sa savitljivim zaslonom i samozacjeljujućim stražnjim poklopcem, a treba istaknuti i LG G5 koji je 2016. donio modularni dizajn, omogućivši tako korisnicima dodavanje dodataka poput boljih zvučnika ili kamere.

LG G Flex 📷 Foto: LG
Usprkos toj ideji o modularnosti o kojoj su tada „brujali“ svi tehnološki mediji i recenzenti na društvenim mrežama, mobitel jednostavno nije zaživio. Uz to, dodaci su bili poprilično skupi, nepraktični i slabo podržani, a i sam uređaj nije ostavio flagship dojam u odnosu na tadašnju konkurenciju – Galaxy S7 i HTC 10.

LG G5 📷 Foto: LG
No, LG nije odustajao od neobičnih mobitela. Tako su te iste godine predstavili i LG V20 koji je donio Quad DAC i podigao ljestvicu kvalitete zvuka na mobitelima. Bilo je riječ o mobitelu koji je ciljao na „power usere“, odnosno nišnoj skupini korisnika koja će cijeniti Quad DAC, ručne kontrole kamere i izmjenjivu bateriju. Prosječnom korisniku, realno, nije bio toliko zanimljiv.

LG V20 📷 Foto: LG
Posljednji pokušaj s neobičnim mobitelima bio je 2020. godine s modelom LG Wing. Mobitel je imao rotirajući zaslon koji se zakretao za 90 stupnjeva i otkrivao drugi, manji zaslon ispod, stvarajući karakteristični oblik slova „T“. Ideja je bila omogućiti multitaskanje na jedan novi način. Primjerice, korisnik bi mogao gledati video na glavnom zaslonu, dok bi na donjem zaslonu upravljao reprodukcijom ili koristio neku drugu aplikaciju.

Osim toga, LG Wing bio je i svojevrsni odgovor LG-ja na prve sklopive mobitele poput Galaxy Z Folda 2 i Z Flipa, ali bez savitljivog zaslona, već s mehaničkim rješenjem. Usprkos hrabrom konceptu, mobitel je u praksi patio od slabe podrške aplikacija koje će funkcionirati na oba zaslona, a kupcima je smetala i činjenica da ostatak hardvera nije bio na razini cijene od 1.100 eura.

Ironično u svemu ovome je da je LG napustio tržište u trenutku kada se baš počeo „zakuhavati“ razvoj sklopivih mobitela novih formata, a oni su baš imali iskustva i tehnologiju da u svemu tome budu jednu od ključnih igrača na tržištu.

 

