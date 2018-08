LG na IFA sajam donosi mobitele G7 One i G7 Fit

LG na IFA sajam između ostaloga donosi i dva mobitela iz serije G7, riječ je o modelima G7 One i G7 Fit koji predstavljaju slabije inačice njihovog flahshipa G7 ThinQ

LG će i ove godine biti jedan od mnogobrojnih izlagača na IFA 2018 sajmu. Kako to obično biva, koji dan prije službenog početka sajma izlagači u javnost puste pokoju informaciju što se od njih može očekivati tijekom sajma, odnosno koje će sve proizvode izložiti.

LG je tako natuknuo kako će tih dana predstaviti dva nova mobitela iz serije G7. Riječ je o modelima G7 One i G7 Fit koji su zapravo oslabljene inačice njihovog flagshipa G7 ThinQ.

Kao što možete vidjeti iz priloženih fotografija izvana nema prevelikih promjena. Razlog tomu je što sva tri modela imaju gotovo identično kućište, barem što se tiče prednje strane. Sva tri modela imaju isti zaslon – 6,1-inčni rezolucije 3.210 x 1.440 točaka, i da, sva tri imaju notch.

LG G7 One

Glavnu razliku među modelima čini procesor. LG je za G7 One model odabrao stariji Snapdragon 835 čip, isti onaj koji mu je izmakao za prošlogodišnju šesticu (G6). Fit model je također dobio stariji procesor i to dvije godine star – Snapdragona 821.

G7 One moći će se nabaviti u samo jednoj memorijskoj konfiguraciji, sa 4 GB RAM-a i 32 GB interne memorije, a G7 Fit u dvije, sa 4 GB RAM-a te ovisno o modelu sa 32 GB ili 64 GB (G7+ Fit) interne memorije. Oba modela imaju mogućnost naknadnog proširenja podatkovnog prostora memorijskim karticama.

Oba modela sa svake strane kućišta imaju po jednu kameru – stražnju od 16 MP, te prednju od 8 MP. Iako im se rezolucija poklapa, različiti su im otvori blende i kutovi snimanja. Kod G7 One stražnja kamera ima otvor blende od F1,6 i kut snimanja od 71° dok su ove stavke kod G7 fit modela F2,2 i 76°. Prednja, takozvana selfie kamera kod oba modela ima otvor blende od F1,9 i kut snimanja od 80°.

Oba mobitela imaju bateriju kapaciteta 3.000 mAh i temelje se na Androidu 8.1 Oreo, s tom razlikom što je G7 One dio Android One programa, a G7 Fit nije. Shodno tomu, G7 One dobivat će brže Android nadogradnje nego G7 Fit. Ostale specifikacije možete proučiti na LG-jevim službenim internetskim stranicama.

Službeno predstavljanje mobitela G7 One i G7 Fit uslijedit će na IFA 2018 sajmu koji se održava u Berlinu od 31. kolovoza do 5. rujna 2018. godine.