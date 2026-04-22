Motorola krajem mjeseca predstavlja nove sklopive mobitele

Ako je za vjerovati neslužbenim informacijama, novi Motorolini sklopivi mobiteli neće donijeti neka velika poboljšanja u odnosu na aktualnu generaciju

Motorola je službeno najavila predstavljanje nove serije sklopivih mobitela, Razr 70, koje će se održati 29. travnja.

Očekuju se modeli Razr 70 i Razr 70 Ultra o kojima se već dosta toga zna iz neslužbenih izvora. Naime, Razr 70 trebao bi zadržati većinu značajki aktualnog modela, uz jednu ključnu promjenu – ultraširoku kameru od 13 MP navodno će zamijeniti 50-megapikselna telefoto kamera.

S druge strane, Razr 70 Ultra trebao bi dobiti minimalna poboljšanja u odnosu na prethodnu generaciju, među kojima se ističe nešto veća baterija kapaciteta 4.700 mAh, što predstavlja povećanje od oko šest posto u odnosu na Razr 60 Ultru.

Prema tome svemu, ako se neslužbene informacije pokažu točnima, nova generacija Razra mogla bi donijeti tek umjereno osvježenje. U svakom slučaju, više informacija bit će poznato krajem mjeseca.