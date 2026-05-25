Motorola moto g77 - balans cijene i pouzdanosti

Na prvi pogled moto g77 ne pokušava impresionirati, i to mu ide u korist. Kućište debljine 7,33 mm i masa od 182 grama čine ga jednim od lakših uređaja u klasi, što se jasno osjeti pri dugotrajnom korištenju jednom rukom.

IP64 certifikacija i MIL-STD-810H standard otpornosti na padove i temperaturne promjene pozicioniraju ga kao svakodnevni alat koji ne traži poseban tretman. Ovo nije uređaj koji se čuva u vitrini, nego telefon koji je zamišljen da preživi realne uvjete korištenja.

6,7-inčni pOLED panel s 120 Hz osvježavanjem predstavlja vrlo solidan izbor u ovom cjenovnom razredu. Scrolling je gladak, a visoka stopa osvježavanja posebno dolazi do izražaja u svakodnevnom korištenju. Boje su žive, kontrast je tipično OLED-ovski izražen, a crna ostaje duboka. Svjetlina je dovoljno visoka za čitljivost na otvorenom, što i dalje ostaje jedna od praktičnih prednosti pOLED tehnologije u mid-range segmentu.

Mid-range koji radi bez drame

Procesor u kombinaciji s 8 GB RAM-a bez problema pokriva svakodnevne zadatke. Aplikacije se otvaraju brzo, multitasking je stabilan, a osnovne radnje poput navigacije, fotografiranja i streaminga odvijaju se bez vidljivog zastajkivanja.

Moto g77 nije uređaj za zahtjevno gaming iskustvo ili 4K video obradu, ali u ulozi komunikacijskog i produktivnog alata ponaša se pouzdano i predvidivo — što je u ovoj klasi često važnije od sirove snage. Glavni senzor od 108 MP s optičkom stabilizacijom slike (OIS) i 3x lossless zoomom izdvaja se u ovom segmentu. OIS donosi stabilnije fotografije u pokretu i bolji rezultat u slabijem osvjetljenju, dok “lossless” zoom omogućuje kadriranje bez očitog gubitka detalja.

Ultra-wide kamera dodaje fleksibilnost za šire kadrove i makro snimke. Ukupni rezultati su konzistentni i najčešće spremni za objavu bez dodatne obrade, što će većini korisnika biti i najvažniji kriterij. Baterija kapaciteta 5.200 mAh bez problema iznosi cijeli dan intenzivnog korištenja, uključujući navigaciju, fotografiranje i multimediju. U realnim scenarijima ostaje dovoljno rezerve za večer bez panike oko punjača.

30W TurboPower punjenje nije rekordno brzo, ali je dovoljno učinkovito da kratko punjenje tijekom dana ima smisla i realno produži autonomiju.

Gotovo čisti Android ostaje jedna od jačih strana Motorole. Nema nepotrebnog bloatwarea, a sučelje je brzo i pregledno. My UX geste (poput dvostrukog trzaja za uključivanje svjetiljke ili rotacije za kameru) i dalje su jedan od rijetkih “dodataka” koji zapravo poboljšavaju svakodnevno korištenje umjesto da ga kompliciraju.

Dodatni plus je dugoročnija politika sigurnosnih ažuriranja, što u mid-range segmentu i dalje nije standard na koji se može računati bez provjere. Stereo zvučnici s Dolby Atmos podrškom iznenađujuće su kompetentni za ovu klasu. Glasnoća je dovoljna, a razdvajanje kanala daje dojam širine koji je rijedak u ovom cjenovnom rangu.

Za gledanje videa, kratki streaming ili povremeno slušanje bez slušalica, više nego upotrebljivo rješenje. Motorola moto g77 ne pokušava biti flagship u malom pakiranju, nego pouzdan mid-range uređaj koji dosljedno odrađuje osnovne i srednje zahtjevne zadatke.

Najjače strane su mu trajanje baterije, stabilne performanse u svakodnevnom radu i kamera s OIS-om, koja ga izdvaja iz mase sličnih uređaja. Nije telefon koji će impresionirati benchmark rezultatima ili “wow” efektom, ali je telefon koji radi onda kada treba , u pokretu, pod kišom, u žurbi, bez razmišljanja. U toj ulozi moto g77 radi točno ono što obećava, i to mu je najveća prednost.