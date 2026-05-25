Motorola moto g77 - balans cijene i pouzdanosti

Motorola moto g77 ne pokušava biti flagship u malom pakiranju, nego pouzdan mid-range uređaj koji dosljedno odrađuje osnovne i srednje zahtjevne zadatke...

Promo ponedjeljak, 25. svibnja 2026. u 04:50

Na prvi pogled moto g77 ne pokušava impresionirati, i to mu ide u korist. Kućište debljine 7,33 mm i masa od 182 grama čine ga jednim od lakših uređaja u klasi, što se jasno osjeti pri dugotrajnom korištenju jednom rukom.

IP64 certifikacija i MIL-STD-810H standard otpornosti na padove i temperaturne promjene pozicioniraju ga kao svakodnevni alat koji ne traži poseban tretman. Ovo nije uređaj koji se čuva u vitrini, nego telefon koji je zamišljen da preživi realne uvjete korištenja.

6,7-inčni pOLED panel s 120 Hz osvježavanjem predstavlja vrlo solidan izbor u ovom cjenovnom razredu. Scrolling je gladak, a visoka stopa osvježavanja posebno dolazi do izražaja u svakodnevnom korištenju. Boje su žive, kontrast je tipično OLED-ovski izražen, a crna ostaje duboka. Svjetlina je dovoljno visoka za čitljivost na otvorenom, što i dalje ostaje jedna od praktičnih prednosti pOLED tehnologije u mid-range segmentu.

Mid-range koji radi bez drame

Procesor u kombinaciji s 8 GB RAM-a bez problema pokriva svakodnevne zadatke. Aplikacije se otvaraju brzo, multitasking je stabilan, a osnovne radnje poput navigacije, fotografiranja i streaminga odvijaju se bez vidljivog zastajkivanja.

Moto g77 nije uređaj za zahtjevno gaming iskustvo ili 4K video obradu, ali u ulozi komunikacijskog i produktivnog alata ponaša se pouzdano i predvidivo — što je u ovoj klasi često važnije od sirove snage. Glavni senzor od 108 MP s optičkom stabilizacijom slike (OIS) i 3x lossless zoomom izdvaja se u ovom segmentu. OIS donosi stabilnije fotografije u pokretu i bolji rezultat u slabijem osvjetljenju, dok “lossless” zoom omogućuje kadriranje bez očitog gubitka detalja.

Ultra-wide kamera dodaje fleksibilnost za šire kadrove i makro snimke. Ukupni rezultati su konzistentni i najčešće spremni za objavu bez dodatne obrade, što će većini korisnika biti i najvažniji kriterij. Baterija kapaciteta 5.200 mAh bez problema iznosi cijeli dan intenzivnog korištenja, uključujući navigaciju, fotografiranje i multimediju. U realnim scenarijima ostaje dovoljno rezerve za večer bez panike oko punjača.

30W TurboPower punjenje nije rekordno brzo, ali je dovoljno učinkovito da kratko punjenje tijekom dana ima smisla i realno produži autonomiju.

Mid-range bez drame

Gotovo čisti Android ostaje jedna od jačih strana Motorole. Nema nepotrebnog bloatwarea, a sučelje je brzo i pregledno. My UX geste (poput dvostrukog trzaja za uključivanje svjetiljke ili rotacije za kameru) i dalje su jedan od rijetkih “dodataka” koji zapravo poboljšavaju svakodnevno korištenje umjesto da ga kompliciraju.

Dodatni plus je dugoročnija politika sigurnosnih ažuriranja, što u mid-range segmentu i dalje nije standard na koji se može računati bez provjere. Stereo zvučnici s Dolby Atmos podrškom iznenađujuće su kompetentni za ovu klasu. Glasnoća je dovoljna, a razdvajanje kanala daje dojam širine koji je rijedak u ovom cjenovnom rangu.

Za gledanje videa, kratki streaming ili povremeno slušanje bez slušalica, više nego upotrebljivo rješenje. Motorola moto g77 ne pokušava biti flagship u malom pakiranju, nego pouzdan mid-range uređaj koji dosljedno odrađuje osnovne i srednje zahtjevne zadatke.

Najjače strane su mu trajanje baterije, stabilne performanse u svakodnevnom radu i kamera s OIS-om, koja ga izdvaja iz mase sličnih uređaja. Nije telefon koji će impresionirati benchmark rezultatima ili “wow” efektom, ali je telefon koji radi onda kada treba , u pokretu, pod kišom, u žurbi, bez razmišljanja. U toj ulozi moto g77 radi točno ono što obećava, i to mu je najveća prednost.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi