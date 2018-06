Motorola One stiže u dvije inačice - sa staklenom i metalnom stražnjom stranicom

Motorola će 2. kolovoza predstaviti nove mobitele među kojima bi se trebali i naći i Android One modeli – Motorola One te Motorola One Power

Početkom kolovoza, točnije 2. kolovoza Motorola će održati službeni događaj na kojemu će predstaviti nove mobitele. Iako većina ljubitelja brenda očekuje Z3 model, na tom događaju trebali bi biti predstavljeni i Android One modeli – Motorola One te Motorola One Power.

O potonjem (Motorola One Power) pisali smo već početkom mjeseca, a sada nam stižu novi renderi koji otkrivaju za kakav se točno dizajn odlučio Motorolin dizajnerski tim. Iako izvori za model Motorola One navode kako bi trebao biti manji na renderima se to baš i ne primijeti.

Inače oba modela, Motorola One i Motorola One Power dizajnerski su gotovo slični kao jaje jajetu. No, samo na prvi pogled, podrobnije proučavanje ipak otkriva neke razlike. Primjerice, stražnja strana Motorole One bit će od stakla, a od Motorole One Power od metala.

Lijevo - Motorola One, desno - Motorola One Power

Oba modela imat će po dvije stražnje kamere, s tim da se prema renderima čini kako će Motorola One imati dual-tone LED-icu, a Motorola One Power običnu. Zajednička točka im je operacijski sustav – Android One koji kupcima jamči bržu i dužu softversku podršku.

Kao što smo već imali prilike vidjeti, urezani zaslon bit će također jedna od odlika ovih mobitela. Što se hardvera tiče ne očekuju se neke bitne razlike, štoviše oba modela bi mogla dijeliti najznačajnije komponente. Primjerice SoC (Snapdragon 636), radnu i (6 GB) podatkovnu memoriju (64 GB), FHD+ zaslon kao i kamere od 16 MP i 5 MP sa stražnje strane te prednju kameru od 16 MP.

Motorola One (model sa staklenom stražnjom stranom) bit će dostupna i u crno-bijeloj kombinaciji

Ono u čemu bi vjerojatno trebala biti razlika je kapacitet baterije. Naime, vjeruje se kako se riječju Power u nazivu uređaja aludira na dugotrajnu autonomiju. Prema glasinama Motorola One Power bi trebala imati bateriju kapaciteta 3.780 mAh.

U slučaju da je tomu tako, onda bi Motorola One trebala stići sa slabijom baterijom što bi Motoroli omogućilo da dodatno stanji debljinu kućišta, a što bi se moglo odnositi na tvrdnju s početka teksta kako će Motorola One biti manja.

Sve u svemu, ako ne ranije, onda ćemo 2. kolovoza saznati na kakvom će se točno hardveru temeljiti ova dva Motorolina mobitela iz serije One.