Može li korištenje mobitela tijekom punjenja oštetiti bateriju?

Gotovo svatko od nas ima kabel za punjenje pored kauča ili kreveta kako bi mogao pregledavati društvene mreže ili odgovarati na poruke dok se baterija puni. No, često se postavlja pitanje uništava li takvo ponašanje bateriju našeg mobitela. Kratak i jednostavan odgovor je - ne. Korištenje mobitela dok je priključen na punjač generalno neće naštetiti dugovječnosti baterije, iako će se ona vjerojatno puniti sporije. Zahvalnost za to dugujemo modernim tehnologijama poput zaobilaznog punjenja i naprednih sustava za upravljanje toplinom.

Toplina je pravi neprijatelj, a ne korištenje

Iako sama radnja korištenja mobitela na punjaču nije štetna, ključni faktor rizika koji može oštetiti bateriju jest prekomjerno zagrijavanje. Litij-ionske baterije, kakve se nalaze u svim modernim mobitelima, osjetljive su na visoke temperature. Problem nastaje kada se istovremeno odvijaju dvije radnje koje generiraju toplinu: sam proces punjenja i intenzivno korištenje uređaja.

Dok lagane radnje poput slanja poruka ili pregledavanja interneta neće uzrokovati značajno zagrijavanje, igranje grafički zahtjevnih igara, uređivanje videa ili dugotrajno streamanje sadržaja može podići temperaturu do kritične razine. Istraživanja su pokazala da dugotrajna izloženost visokim temperaturama, primjerice onima iznad 40°C, može trajno smanjiti kapacitet baterije i ubrzati njezinu degradaciju.

Kako bi spriječili takav scenarij, proizvođači su razvili pametna rješenja. Jedno od najvažnijih je takozvano "bypass charging" ili zaobilazno punjenje. Kada koristite mobitel za zahtjevne zadatke dok je priključen na punjač, ova tehnologija omogućuje da se energija usmjerava izravno na napajanje komponenti mobitela, poput procesora i zaslona, umjesto u bateriju.

Na taj način, punjenje baterije se pauzira, čime se sprječava istovremeno punjenje i pražnjenje koje stvara najviše topline. Ovu tehnologiju danas koriste mnogi brendovi poput Samsunga, Googlea i Xiaomija. Appleov iPhone ju, zanimljivo, još ne podržava, no i oni imaju napredne sustave za upravljanje toplinom koji će usporiti punjenje ako detektiraju previsoku temperaturu.

Vrijeme je da zaboravimo stare mitove

Ideja da se mobitel ne smije koristiti tijekom punjenja samo je jedan od mnogih mitova o baterijama. Još jedan popularan mit jest da se mobitel ne smije ostavljati na punjaču preko noći. To jednostavno nije istina. Svi moderni mobiteli imaju ugrađene zaštitne mehanizme koji automatski prekidaju punjenje kada baterija dosegne 100 posto.

Štoviše, mnogi uređaji danas imaju funkciju optimiziranog punjenja. Oni uče vaše navike spavanja i pune bateriju do otprilike 80 posto, a preostalih 20 posto napune neposredno prije nego što se probudite. Time se smanjuje vrijeme koje baterija provodi na maksimalnoj napetosti, što dodatno čuva njezin životni vijek.

Također, zaboravite na pravilo da bateriju treba potpuno isprazniti prije ponovnog punjenja. Ta je praksa vrijedila za stare nikal-kadmijeve baterije, ali za moderne litij-ionske baterije je čak i štetna. Za optimalno zdravlje baterije, najbolje ju je držati u rasponu između 20 i 80 posto napunjenosti. Česti, kraći ciklusi punjenja puno su bolji od rijetkih ciklusa potpunog pražnjenja i punjenja.

Zaključno, možete slobodno koristiti svoj telefon dok se puni. Ako trebate obaviti poziv, poslati poruku ili nešto brzo objaviti na društvenim mrežama, nema razloga za brigu. Ako se ipak morate upustiti u neku intenzivniju radnju poput igranja, pripazite na temperaturu uređaja. Ako osjetite da postaje neugodno vruć, najbolje mu je dati pauzu. No, u većini slučajeva, jedina stvarna "šteta" bit će sporije punjenje, a ne dugoročno oštećenje baterije.