Na hrvatsko tržište stigao preklopni Honor Magic V6

Kompanija Honor službeno je na hrvatskom tržištu predstavila svoj najnoviji preklopni pametni telefon, Honor Magic V6. Službena prodaja uređaja započela je 8. srpnja kod svih operatera i partnera. Prezentacija novog modela bila je posvećena predstavljanju tehničkih inovacija i ključnih komercijalnih detalja lansiranja, s posebnim naglaskom na nekoliko glavnih područja: bateriju i fizičku izdržljivost, kameru, AI mogućnosti te integraciju s Apple ekosustavom.

Honor Magic V6 razvijen je s fokusom na rješavanje uobičajenih izazova preklopnih uređaja, prvenstveno kroz implementaciju inovativne silicij-ugljične baterije. Unutar kućišta debljine od samo devet milimetara (kad je uređaj zatvoren) smještene su dvije baterije koje se pune simultano, a čija je debljina uspoređena s debljinom tek nekoliko igraćih karata, dok su otprilike i tolikog tlocrta. Ova tehnologija omogućuje kapacitet od čak 6.660 mAh, što osigurava punih 24 sata autonomije čak i pri intenzivnom korištenju unutarnjeg zaslona, bez popratnog pregrijavanja uređaja.

Otpornost kao adut

U pogledu fizičke izdržljivosti, uređaj donosi značajna konstrukcijska i estetska unapređenja. Stražnja strana mobitela presvučena je izbrušenom veganskom kožom, umjesto plastikom, kako bi se spriječilo grebanje i trošenje. Konstrukcija šarke je znatno ojačana, što je potvrđeno testovima opterećenja s teretom većim od 30 kg, dok je vidljivi pregib na sredini unutarnjeg zaslona gotovo u potpunosti nestao.

Zaštitu ekrana pruža višeslojni NanoCrystal Shield, izrađen od materijala koji se koriste u autoindustriji za zaštitu motora. Uređaj posjeduje IP68 i IP69 certifikate, što jamči otpornost na prašinu i vodu te omogućuje sigurno otklapanje i zaklapanje pod vodom. Na hrvatskom tržištu uređaj je dostupan u crvenoj i crnoj boji, dok zlatna verzija neće biti lokalno dobavljiva. Iz Honora kažu da je jedan od ciljeva dizajna približiti preklopnu kategoriju ženskoj populaciji.

Dizajniran (i) za žene

Tehnološka strana uređaja obuhvaća i napredni sustav kamera te rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji. Honor Magic V6 zadržava prepoznatljivi simetrični krug za kameru ("Magic ring"), no sam modul je znatno stanjen. U suradnji s japanskom kompanijom CIPA ugrađena je napredna stabilizacija fotografije za snimanje iz ruke, dok popratni softver prilagođava boje radi prirodnijeg izgleda. Funkcije umjetne inteligencije uključuju glasovno upravljanje postavkama, automatsko dodavanje sastanaka iz poruka u kalendar te korištenje vanjskog zaslona za informacije kada je uređaj djelomično preklopljen.

Jedan od ključnih naglasaka prezentacije stavljen je na olakšanu integraciju s Appleovim ekosustavom, s ciljem jednostavnijeg prelaska Apple korisnika na Android. Honor Magic V6 omogućuje izravnu integraciju s Mac računalima i mobitelima s iOS-om. Po prvi put je omogućeno korištenje iClouda na Android uređaju uz podršku za "drag-and-drop" prijenos datoteka. Funkcionalnost "one tap share" omogućuje dijeljenje multimedije s iPhone i Mac uređajima brzinom do 1 GB u 25 sekundi, a podržano je i izravno spajanje s Apple Watch satom te AirPods slušalicama.

Prodajna ponuda

Preporučena maloprodajna cijena iznosi 2.299 eura, dok će kod pojedinih partnera tijekom promotivnog razdoblja promotivna cijena iznositi 1.999 eura. Kupci u početnoj prodajnoj ponudi dobivaju ekskluzivni paket s četiri poklona koji telefon pretvaraju u funkcionalno prijenosno računalo.

Tijekom promotivnog razdoblja od 8.7.2026. do 8.8.2026. godine, uz kupnju uređaja korisnici ostvaruju pravo na poklon paket koji uključuje HONOR CHOICE Projector Air Pro, HONOR preklopnu tipkovnicu, HONOR Magic Pen te 12 mjeseci besplatnog popravka zaslona. Za ostvarivanje prava na poklon paket potrebna je registracija na ovoj web stranici. HONOR CHOICE Projector Air Pro dostupan je i u samostalnoj ponudi po cijeni od 199 eura.

Uređaj smo vam već opisali i predstavili kad smo ga prvi put upoznali, na MWC-u u Barceloni, a punu recenziju možete očekivati uskoro.