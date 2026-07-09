Na hrvatsko tržište stigao preklopni Honor Magic V6

Novi preklopni pametni telefon Honora donosi iznimno tanku silicij-ugljičnu bateriju velikog kapaciteta, napredne AI mogućnosti te olakšanu integraciju s Appleovim ekosustavom

Sandro Vrbanus četvrtak, 9. srpnja 2026. u 06:30

Kompanija Honor službeno je na hrvatskom tržištu predstavila svoj najnoviji preklopni pametni telefon, Honor Magic V6. Službena prodaja uređaja započela je 8. srpnja kod svih operatera i partnera. Prezentacija novog modela bila je posvećena predstavljanju tehničkih inovacija i ključnih komercijalnih detalja lansiranja, s posebnim naglaskom na nekoliko glavnih područja: bateriju i fizičku izdržljivost, kameru, AI mogućnosti te integraciju s Apple ekosustavom.

Honor Magic V6 razvijen je s fokusom na rješavanje uobičajenih izazova preklopnih uređaja, prvenstveno kroz implementaciju inovativne silicij-ugljične baterije. Unutar kućišta debljine od samo devet milimetara (kad je uređaj zatvoren) smještene su dvije baterije koje se pune simultano, a čija je debljina uspoređena s debljinom tek nekoliko igraćih karata, dok su otprilike i tolikog tlocrta. Ova tehnologija omogućuje kapacitet od čak 6.660 mAh, što osigurava punih 24 sata autonomije čak i pri intenzivnom korištenju unutarnjeg zaslona, bez popratnog pregrijavanja uređaja.

Otpornost kao adut

U pogledu fizičke izdržljivosti, uređaj donosi značajna konstrukcijska i estetska unapređenja. Stražnja strana mobitela presvučena je izbrušenom veganskom kožom, umjesto plastikom, kako bi se spriječilo grebanje i trošenje. Konstrukcija šarke je znatno ojačana, što je potvrđeno testovima opterećenja s teretom većim od 30 kg, dok je vidljivi pregib na sredini unutarnjeg zaslona gotovo u potpunosti nestao.

Zaštitu ekrana pruža višeslojni NanoCrystal Shield, izrađen od materijala koji se koriste u autoindustriji za zaštitu motora. Uređaj posjeduje IP68 i IP69 certifikate, što jamči otpornost na prašinu i vodu te omogućuje sigurno otklapanje i zaklapanje pod vodom. Na hrvatskom tržištu uređaj je dostupan u crvenoj i crnoj boji, dok zlatna verzija neće biti lokalno dobavljiva. Iz Honora kažu da je jedan od ciljeva dizajna približiti preklopnu kategoriju ženskoj populaciji.

Dizajniran (i) za žene

Tehnološka strana uređaja obuhvaća i napredni sustav kamera te rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji. Honor Magic V6 zadržava prepoznatljivi simetrični krug za kameru ("Magic ring"), no sam modul je znatno stanjen. U suradnji s japanskom kompanijom CIPA ugrađena je napredna stabilizacija fotografije za snimanje iz ruke, dok popratni softver prilagođava boje radi prirodnijeg izgleda. Funkcije umjetne inteligencije uključuju glasovno upravljanje postavkama, automatsko dodavanje sastanaka iz poruka u kalendar te korištenje vanjskog zaslona za informacije kada je uređaj djelomično preklopljen.

Jedan od ključnih naglasaka prezentacije stavljen je na olakšanu integraciju s Appleovim ekosustavom, s ciljem jednostavnijeg prelaska Apple korisnika na Android. Honor Magic V6 omogućuje izravnu integraciju s Mac računalima i mobitelima s iOS-om. Po prvi put je omogućeno korištenje iClouda na Android uređaju uz podršku za "drag-and-drop" prijenos datoteka. Funkcionalnost "one tap share" omogućuje dijeljenje multimedije s iPhone i Mac uređajima brzinom do 1 GB u 25 sekundi, a podržano je i izravno spajanje s Apple Watch satom te AirPods slušalicama.

Prodajna ponuda

Preporučena maloprodajna cijena iznosi 2.299 eura, dok će kod pojedinih partnera tijekom promotivnog razdoblja promotivna cijena iznositi 1.999 eura. Kupci u početnoj prodajnoj ponudi dobivaju ekskluzivni paket s četiri poklona koji telefon pretvaraju u funkcionalno prijenosno računalo.

Tijekom promotivnog razdoblja od 8.7.2026. do 8.8.2026. godine, uz kupnju uređaja korisnici ostvaruju pravo na poklon paket koji uključuje HONOR CHOICE Projector Air Pro, HONOR preklopnu tipkovnicu, HONOR Magic Pen te 12 mjeseci besplatnog popravka zaslona. Za ostvarivanje prava na poklon paket potrebna je registracija na ovoj web stranici. HONOR CHOICE Projector Air Pro dostupan je i u samostalnoj ponudi po cijeni od 199 eura.

Uređaj smo vam već opisali i predstavili kad smo ga prvi put upoznali, na MWC-u u Barceloni, a punu recenziju možete očekivati uskoro.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi