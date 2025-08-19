Najtanji preklopni mobitel, HONOR Magic V5, stiže u Hrvatsku krajem mjeseca

Najtanji preklopni pametni telefon na svijetu redefinira inženjering i inovaciju baterije, a HONOR je tim povodom otkrio nekoliko pojedinosti o njegovoj konstrukciji, tehnologiji i dizajnu

Bug.hr utorak, 19. kolovoza 2025. u 06:30

Od svog debija 2019. godine, preklopni pametni telefoni evoluirali su kroz nekoliko ciklusa inovacija – od onih debljih s vidljivim pregibima do elegantnih, praktičnih uređaja koji konkuriraju upotrebljivosti tradicionalnih pametnih telefona. Novi HONOR Magic V5 postavlja novi industrijski standard kao najtanji preklopni pametni telefon na svijetu, s ultra tankim profilom od 8,8 mm i masom od samo 217 g.

Magic V5 je, drugim riječima, tanak i lagan kao i drugi klasični pametni telefoni, što ga čini izuzetno jednostavnim za nošenje i udobnim za držanje – bez žrtvovanja iskustva sklopivog telefona. Kada je rasklopljen, telefon je tanak tek 4,1 mm, pomičući fizičku granicu debljine koju postavlja Type-C priključak.

Precizni inženjering

Tanko tijelo preklopnih uređaja prekretnica je u pogledu upotrebljivosti, kažu iz HONOR-a. Tanji uređaj je lakši za nošenje, udobniji u ruci i omogućuje veću prenosivost. Postizanje takve tankoće sklopivog uređaja jedinstveno je izazovno – puno više od postizanja lakoće – zbog integracije dvostrukih zaslona, središnje šarke, ojačanih okvira, velikog baterijskog sustava, pa čak i sustava hlađenja, što sve doprinosi debljini uređaja. Tradicionalno, ove komponente značajno povećavaju veličinu i težinu. HONOR Magic V5 rješava ove izazove preciznim inženjeringom, naprednim materijalima i proizvodnim procesima vođenim umjetnom inteligencijom, što rezultira uređajem koji je prirodan u ruci, a istovremeno nudi prednosti velikog impresivnog unutarnjeg zaslona i vanjskog zaslona standardne veličine.

Silicij-ugljične baterije

Jedna od najznačajnijih karakteristika HONOR Magic V5 je njegov napredni silicij-ugljični sustav baterija. Tradicionalne litij-ionske baterije suočavaju se sa značajnim ograničenjima u gustoći energije, upravljanju toplinom i utjecaju na okoliš. Magic V5 ima bateriju od 5820 mAh s 15 % udjela silicija, koristeći vlastitu slojevitu arhitekturu koja odvaja silicij i grafit u zasebne "sendvič" slojeve. Ovaj dizajn poboljšava izdržljivost, povećava udio silicija i poboljšava transport elektrolita i litijsku međupovršinu.

Silicij-ugljične baterije predstavljaju veliki iskorak, nudeći mnogo veći teoretski kapacitet od konvencionalnih litij-ionskih baterija na bazi grafita (do 3579 mAh/g u odnosu na 370 mAh/g). Međutim, čiste silicijske anode šire se do 300 % tijekom punjenja, uzrokujući mehaničko naprezanje i smanjenje vijeka trajanja baterije. HONOR to rješava kombiniranjem silicija s ugljikom, gdje silicijeve čestice djeluju poput spužvastih kuglica, a ugljik pruža okvir sličan čeliku za ublažavanje širenja i održavanje strukturne stabilnosti. CVD kemijsko taloženje iz pare stvara gotovo savršene sferne silicijeve čestice, potičući ujednačenost i stabilnost međupovršine, a dvostruki sloj premaza (DLC) dodatno povećava trajnost.

Rezultat je baterija koja nudi:

  • Ultra visoku gustoću energije: kapacitet od 5820 mAh u ćeliji debljine samo 2,3 mm
  • Izvanredno trajanje baterije: do 49  sati i 48 minuta s jednim punjenjem – 9 sati dulje od konkurentskih sklopivih baterija
  • Brže punjenje i bolju kontrolu topline
  • Dulji vijek trajanja i poboljšanu ekološku održivost
  • 15 % visokog udjela silicija za veću učinkovitost
  • Upravljanje baterijom uz pomoć umjetne inteligencije

HONOR Magic V5 integrira HONOR E2 čip – 4 u 1 čipset za upravljanje napajanjem – koji radi s algoritmima pokretanim AI-jem kako bi inteligentno prilagodio izlaznu struju na temelju uvjeta okoline i opterećenja u stvarnom vremenu. Ovaj sustav optimizira obrasce punjenja, smanjuje potrošnju energije i značajno poboljšava sigurnost i pouzdanost baterije, čak i pri ekstremnim temperaturama.

Napredna procesorska snaga i usluge

U svojoj srži, HONOR Magic V5 pokreće mobilna platforma Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, koja osigurava vrhunske performanse umjetne inteligencije i besprijekornu inteligenciju na uređaju kako bi zadovoljila potrebe i poslovnog i slobodnog vremena. Ovaj čipset sljedeće generacije dizajniran je za bolje performanse u produktivnosti, igranju i multitaskingu.

Za dodatnu bezbrižnost, uređaj dolazi s HONOR 7+7 jamstvom koje nudi proširenu podršku za korisnike. HONOR Magic V5 bit će dostupan u Hrvatskoj krajem kolovoza 2025.



