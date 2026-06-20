Nothing odustao od novog mobitela zbog visoke cijene memorije

Nothing je u travnju prošle godine predstavio CMF Phone 2 Pro, no njegov nasljednik još uvijek nije ugledao svjetlo dana. Prošlog mjeseca pojavile su se informacije da bi CMF Phone 3 Pro mogao stići tijekom trećeg kvartala ove godine, najvjerojatnije između kolovoza i rujna, ali čini se da - ništa od toga.

Suosnivač Nothinga, Akis Evangelidis, otkrio je da ove godine neće biti predstavljan novi mobitel pod brendom CMF-a. Kao glavni razlog naveo je rast cijena memorijskih čipova, koji posebno pogađa proizvođače uređaja u nižem cjenovnom segmentu. Prema njegovim riječima, tvrtka trenutačno ne može razviti uređaj koji bi predstavljao značajan napredak u odnosu na prethodnika, a da pritom zadrži cijenu prihvatljivu za CMF brend.

No, iako nove generacije CMF-ovog mobitela neće biti ove godine, Nothing najavljuje dolazak nekoliko novih proizvoda pod CMF brendom. Među njima će se, kako tvrde iz tvrtke, naći i uređaji iz potpuno novih kategorija, ali nije poznato kojih.