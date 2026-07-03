Nothing Phone (1) više neće dobivati softverska ažuriranja

Nothing je službeno potvrdio da je njegov prvi mobitel, Phone (1), dosegao kraj predviđenog razdoblja softverske podrške te više neće primati nova ažuriranja operativnog sustava ni sigurnosne zakrpe.

Naime, tvrtka je ovih dana započela s isporukom posljednjeg ažuriranja za Phone (1), koje bi tijekom sljedećih dana trebalo stići svim korisnicima. Ono donosi Androidovu sigurnosnu zakrpu za srpanj 2026., ispravke programskih pogrešaka, poboljšanja performansi i veću stabilnost sustava.

Nothing pritom ističe da završetak softverske podrške ne znači da uređaj prestaje biti upotrebljiv. Phone (1) nastavit će normalno raditi, no više neće dobivati nove značajke niti sigurnosna ažuriranja, što dugoročno može utjecati na sigurnost i kompatibilnost s budućim verzijama aplikacija.

Mobitel je inače predstavljen u srpnju 2022. godine s Androidom 12, a proizvođač je za njega obećao tri velike nadogradnje Androida i četiri godine sigurnosnih ažuriranja. Tim posljednjim ažuriranjem tvrtka je ispunila svoje obećanje.

"Phone (1) je uređaj na kojem je započela priča Nothing OS-a. Na njemu smo prvi put predstavili svoje ideje o jednostavnijem i promišljenijem iskustvu korištenja mobitela, od Glyph sučelja i dizajna inspiriranog točkastom matricom do drukčijeg pristupa Androidu s manje distrakcija. Tijekom godina Phone (1) razvijao se zajedno s Nothing OS-om i pomogao oblikovati softversko iskustvo koje tvrtka nastavlja razvijati i danas. Iako je njegov životni ciklus softverske podrške sada završen, uređaj i dalje ostaje potpuno upotrebljiv te predstavlja važan dio priče tvrtke Nothing", poručuju iz Nothinga.