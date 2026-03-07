Nothing Phone (4a) i (4a) Pro stižu s jačim hardverom i svjetlijim zaslonima

Nothing je osvježio svoju ponudu u srednjem segmentu predstavljanjem modela Phone (4a) i Phone (4a) Pro. Budući da ove godine neće predstaviti flagship modele, ovo je najbolje što kupci mogu očekivati u 2026.

Nothing je predstavio novu generaciju svojih mobitela srednje klase, modele Phone (4a) i Phone (4a) Pro, koji donose niz poboljšanja u odnosu na prošlogodišnju seriju (3a). Najveće promjene odnose se na dizajn, performanse i zaslone, dok su kamere ove godine u velikoj mjeri ujednačene između dva modela.

Nothing Phone (4a) Pro

SPECIFIKACIJE Ekran 6,83" AMOLED (1.260 x 2.800, ~440 PPI), do 144 Hz, HDR10+, do 5.000 nita, Corning Gorilla Glass 7i zaštita Čip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM / 128 GB, 12 GB RAM / 256 GB (UFS 3.1) Stražnje kamere - 50 MP (f/1.9, 24 mm, 1/1.56", 1,0 µm, dual pixel PDAF, OIS) (glavna)

- 50 MP (f/2.9, 80 mm, 1/2.75", 0,64 µm, PDAF, OIS, 3,5x optički zum) (periskopska telefoto)

- 8 MP (f/2.2, 15 mm, 120˚, 1/4.0", 1,12 µm) (ultraširoka) Prednja kamera 32 MP (f/2.2, 22 mm, 1/3.42") Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / Bluetooth 5.4 / NFC Baterija 5.080 mAh (neizmjenjiva) / 50 W brzo punjenje (50% za 22 min, 100% za 64 min) / 7,5 W reverzibilno žično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C (USB Type-C 2.0, OTG) Dimenzije i masa 163,7 x 76,6 x 7,95 mm / 210 g Operacijski sustav Android 16, Nothing OS 4.1 (3 OS ažuriranja i 6 godina sigurnosnih zakrpi) Datum predstavljanja 5. ožujka 2026.

Umjesto plastičnog okvira kakav je imao prošlogodišnji model, Phone (4a) Pro koristi metalni unibody dizajn, a istovremeno je i tanji sa 7,95 mm u usporedbi s 8,4 mm kod prethodne generacije. Uređaj ima IP65 certifikat otpornosti na prašinu i prskanje, a Nothing navodi i da može izdržati kratkotrajno uranjanje do 25 centimetara dubine tijekom 20 minuta. Misli se, naravno, o slatkoj vodi.

Prednju stranu mobitela krasi poveći, 6,83-inčni OLED zaslon rezolucije 1.260 × 2.800 s frekvencijom osvježavanja od 144 Hz. Maksimalna svjetlina doseže impresivnih 5.000 nita, a zaslon koristi i PWM zatamnjenje od 2.160 Hz te je od puknuća i ogrebotina zaštićen Corningovim Gorilla Glassom 7i. Na stražnjoj strani nalazi se i Glyph Matrix, kružni dot-matrix zaslon sastavljen od 137 LED-ica koje mogu doseći svjetlinu do 3.000 nita i služiti za prikaz obavijesti ili kao svjetiljka.

Nothing Phone (4a) Pro Foto: Nothing

Phone (4a) Pro pogoni Qualcommov Snapdragon 7 Gen 4 koji donosi značajan skok u performansama u odnosu na Snapdragon 7s Gen 3 iz prošlogodišnjeg modela. Konkretnije, iz Nothinga navode da je CPU brži za oko 27 posto, grafičke performanse bolje su za 30 posto, dok je obrada AI zadataka čak za 65 posto brža.

Mobitel je u ovom slučaju uparen s 8 ili 12 GB LPDDR5X RAM-a te 128 ili 256 GB UFS 3.1 interne memorije, što donosi osjetno veće brzine čitanja u odnosu na UFS 2.2 koji je korišten u prethodnoj generaciji. Što se tiče hlađenja, tu je parna komora površine 5.300 mm² koja će se pobrinuti za stabilne performanse pri većem opterećenju.

Sustav kamera predvodi 50-megapikselni Sonyjev Lytia 700c senzor u glavnoj kameri s otvorom blende f/1.88 i optičkom stabilizacijom slike (OIS). Kamera podržava i 4K Ultra XDR video pri 30 FPS-a, tehnologiju koju Nothing opisuje kao sličnu Dolby Visionu. Nadalje, tu je i 50-megapikselni Samsung JN5 telefoto senzor s 3,5x optičkim periskopskim zumom, kao i 8-megapikselna ultraširoka kamera s kutom snimanja od 120 stupnjeva.

Phone (4a) Pro ima bateriju kapaciteta 5.080 mAh uz podršku za 50-vatno žično punjenje. Nothing tvrdi da će baterija zadržati 90 posto kapaciteta nakon 1.200 ciklusa punjenja, a obećaju i tri velike nadogradnje sustava i šest godina sigurnosnih zakrpi. Mobitel inače dolazi s Nothing OS-om 4.1 temeljenim na Androidu 16.

Prednarudžbe za Phone (4a) Pro počinju 13. ožujka, dok prodaja započinje 27. ožujka. Cijena za početni model s 8 GB RAM-a i 128 GB memorije bit će 480 eura, dok će inačica s 12 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu biti 550 eura.

Nothing Phone (4a)

SPECIFIKACIJE Ekran 6,78" AMOLED (1.224 x 2.720, ~440 PPI), do 120 Hz, HDR10+, do 4.500 nita, Corning Gorilla Glass 7i zaštita Čip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 256 GB, 12 GB RAM / 256 GB (UFS 3.1) Stražnje kamere - 50 MP (f/1.9, 24 mm, 1/1.57", 1,0 µm, PDAF, OIS) (glavna)

- 50 MP (f/2.9, 80 mm, 1/2.75", 0,64 µm, PDAF, OIS, 3,5x optički zum) (periskopska telefoto)

- 8 MP (f/2.2, 15 mm, 120˚, 1/4.0", 1,12 µm) (ultraširoka) Prednja kamera 32 MP (f/2.2, 22 mm, 1/3.42") Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / Bluetooth 5.4 / NFC Baterija 5.080 mAh (neizmjenjiva) / 50 W brzo punjenje (50% za 22 min, 100% za 64 min) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C (USB Type-C 2.0, OTG) Dimenzije i masa 164 x 77,6 x 8,6 mm / 204,5 g Operacijski sustav Android 16, Nothing OS 4.1 (3 OS ažuriranja i 6 godina sigurnosnih zakrpi) Datum predstavljanja 5. ožujka 2026.

Kako bi se napravila razlika između Phonea (4a) i Phonea (4a) Pro, Nothing je odlučio zadržati plastičnu konstrukciju za obični model i to debljine 8,55 mm. Tu je i nešto manji, 6,78-inčni OLED zaslon rezolucije 1.224 x 2.720 s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz i maksimalne svjetline od 4.500 nita. Zaslon je također zaštićen Gorilla Glassom 7i, a tu je i IP64 certifikat otpornosti na prašinu i prskanje vodom.

Mobitel pogoni Qualcommov Snapdragon 7s Gen 4 koji donosi manja poboljšanja u odnosu na prethodnu generaciju, oko sedam posto CPU i GPU performanse te približno za 10 posto veću energetsku učinkovitost. Može ga se kupiti u konfiguraciji s 8 ili 12 GB LPDDR4X RAM-a te 128 ili 256 GB UFS 3.1 interne memorije, ali za razliku od Pro modela nema napredni sustav hlađenja parnom komorom.

Nothing Phone (4a) Foto: Nothing

Sustav kamera vrlo je sličan onome na Pro modelu. Glavna kamera koristi 50-megapikselni Samsungov GN9 senzor s OIS-om i otvor blende f/1.88. Tu je i 50-megapikselni periskopski telefoto senzor s 3,5× optičkim zumom te 8-megapikselna ultraširoka kamera s kutom snimanja od 120 stupnjeva. Snimanje je moguće u 4K rezoluciji pri 30 FPS-a, dok je Ultra XDR način rada dostupan samo u Full HD-u.

Na stražnjoj strani mobitela nalazi se Glyph Bar, LED sustav sastavljen od 63 diode raspoređene u šest segmenata, uz dodatnu crvenu LED-icu za snimanje. Sustav može doseći svjetlinu do 3.500 nita, što je za oko 40 posto više nego kod prethodne generacije. Istaknimo i da mobitel ima bateriju kapaciteta 5.080 mAh uz podršku za 50-vatno žično punjenje te da dolazi s Nothing OS-om 4.1 temeljenim na Androidu 16, uz tri velike nadogradnje Androida i šest godina sigurnosnih zakrpi.

Prednarudžbe za Nothing Phone (4a) počele su 5. ožujka, dok prodaja započinje 13. ožujka. Početni model s 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije košta 350 eura, dok verzija s 8 GB RAM-a i 256 GB memorije stoji 390 eura. Najjača konfiguracija, s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, dostupna je za 430 eura.