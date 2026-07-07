Nothing Phone (4b) stiže sa Snapdragonom i atraktivnim dizajnom

Nothing Phone (4b) smjestio se tik između Phonea (3a) Lite i Phonea (4a), a zbog svoje konkurentne cijene, mogao bi biti popularan izbor među kupcima koji ne traže flagship specifikacije

Bug.hr utorak, 7. srpnja 2026. u 16:07
Nothing Phone (4b) 📷 Foto: Nothing
Nothing Phone (4b) Foto: Nothing
SPECIFIKACIJE Nothing Phone (4b)
Ekran 6,77" OLED (1.080 × 2.344 piksela), 120 Hz, do 2.000 nita, Dragontrail Pro Glass
Čip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
RAM / Memorija 8 GB / 128 GB ili 8 GB / 256 GB (ovisno o tržištu), LPDDR4X RAM, UFS 2.2
Stražnje kamere - 50 MP, f/1.8, 1/2.76", PDAF, OIS
- 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/4.0", 1.12µm
Prednja kamera 16 MP
Povezivost 5G / Wi-Fi 6 / Bluetooth 6.0 / NFC
Baterija 5.200 mAh; 33 W žično punjenje; 7,5 W obrnuto žično punjenje
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 164 × 77 × 8 mm / 201 g
Operacijski sustav Android 16 s Nothing OS 4.1
Datum predstavljanja 7. srpnja 2026.

Nothing je službeno predstavio Phone (4b), novi mobitel srednjeg ranga koji se u njihovoj ponudi smješta između Phonea (3a) Lite i Phonea (4a). Iako ne donosi spektakularne inovacije, riječ je o uređaju koji pokušava ponuditi dobar omjer cijene i mogućnosti, pri čemu se Nothing posebno hvali najdugotrajnijom baterijom u svojoj dosadašnjoj ponudi mobitela.

No, o bateriji ćemo malo kasnije u tekstu, krenimo za sada od zaslona. Naime, s prednje strane mobitela nalazi se 6,77-inčni OLED zaslon rezolucije 1.080 x 2.344 piksela s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz. Maksimalna svjetlina u automatskom načinu rada na otvorenom doseže 1.200 nita, dok vršna svjetlina iznosi 2.000 nita, što bi trebalo osigurati dobru čitljivost čak i tijekom sunčanih dana. Zaslon je dodatno zaštićen Dragontrail Pro Glass staklom.

Za performanse je zadužen Qualcommov Snapdragon 6 Gen 4, SoC koji predstavlja korak naprijed u odnosu na Dimensity 7300 Pro ugrađen u Phoneu (3a) Lite, ali ipak ostaje ispod Snapdragona 7s Gen 4 koji pokreće Phone (4a). Mobitel stiže u konfiguraciji s 8 GB LPDDR4X RAM-a i 128 GB UFS 2.2 memorije bez mogućnosti proširenja microSD karticom, a pojedina tržišta dobivaju i verziju s 256 GB prostora za pohranu.

Što se tiče kamera, na stražnjoj strani nalazi se dvostruki sustav predvođen 50-megapikselnim glavnim senzorom veličine 1/2,76 inča s otvorom blende f/1.8 i optičkom stabilizacijom slike (OIS). Društvo mu pravi 8-megapikselna ultraširokokutna kamera kakvu najčešće i viđamo u ovom cjenovnom rangu.

Kao što smo odmah na početku i spomenuli, jedan od glavnih aduta ovog mobitela svakako je baterija, iako nema toliko veliki kapacitet kao neki kineski konkurenti. Globalna verzija opremljena je baterijom kapaciteta 5.200 mAh, za koju Nothing tvrdi da omogućuje do 22 sata neprekidnog reprodukcije videa. Punjenje se odvija putem 33-vatnog žičnog punjenja, a mobitel podržava i 7,5-vatno obrnuto žično punjenje za nadopunjavanje drugih uređaja.

Od ostalih značajki, spomenimo da Phone (4b) zadržava jedan od prepoznatljivih elemenata Nothingovih uređaja - Glyph Bar na stražnjoj strani. Sustav se sastoji od četiri bijele i jedne crvene LED diode koje mogu služiti kao indikator obavijesti, odbrojavanje vremena, signalizacija snimanja ili za druge prilagodljive funkcije unutar sustava. Tu je i Essential Key, fizička tipka na boku uređaja koja omogućuje brzo pokretanje značajki poput Essential Voicea, Essential Searcha i drugih AI funkcija unutar Nothing OS-a.

Mobitel inače podržava dvije SIM kartice, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 te NFC. Tu su i stereo zvučnici te optički čitač otiska prsta ugrađen ispod zaslona. Također treba spomenuti i da kućište ima IP64 certifikat otpornosti na prašinu i prskanje vodom te da softversku stranu pokriva Nothing OS 4.1 temeljen na Androidu 16.

Nothing obećava tri godine nadogradnji OS-a te čak šest godina sigurnosnih zakrpa, što je za mobitel koji u Europi stiže po cijeni od 330 eura sasvim korektno. Moći će ga se kupiti u bijeloj, crnoj i plavoj boji.

 

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