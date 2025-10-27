Nothing u srijedu predstavlja svoj najjeftiniji transparentni mobitel

Za one kojima se sviđa Nothingov transparentni dizajn, a ne žele potrošiti puno novca za mobitel, stiže Phone (3a) Lite

Nothing će ove srijede u 14 sati po hrvatskom vremenu predstaviti Phone (3a) Lite, mobitel koji predstavlja pristupačniju verziju već relativno pristupačnog Phonea (3a).

Usprkos početnoj cijeni za koju se govori da će biti između 230 i 250 eura, Phone (3a) Lite zadržat će prepoznatljivi transparentni dizajn Nothinga, a u kratkom videu kojeg su objavili na X-u vidljivo je i jedno trepereće LED svjetlo, vjerojatno dio Glyph Matrix sučelja kojeg su uveli s Phoneom (3) još ovog ljeta.

Uz to, iz baze podataka Geekbencha otkriveno je da će mobitel pogoniti MediaTekov Dimensity 7300 uparen s 8 GB RAM-a. Radi se o 4-nanometarskom SoC-u predstavljenom prošle godine koji možda nema neke „lude“ performanse, ali se opet može pohvaliti time što za povoljnu cijenu pruža modernu arhitekturu, podršku za 5G te solidnu energetsku učinkovitost.