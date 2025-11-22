Nothing želi što prije učiniti svoje mobitele kompatibilnima s AirDropom

Nakon što je Google objavio da su njihovi Pixeli 10 kompatibilni s AirDropom, isto to želi učiniti Nothing sa svojim mobitelima

Matej Markovinović subota, 22. studenog 2025. u 21:43
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Google je nedavno objavio da je Androidov Quick Share sada kompatibilan s Appleovim Air Dropom, ali je integracija za sada samo ograničena na aktualnu seriju Pixela 10. Vrlo je vjerojatno da će takva vrsta integracije stići i na Android mobitele drugih proizvođača, ali za sada nije poznato kada.

Međutim, Nothing je nestrpljiv i želi svoje mobitele učiniti što prije kompatibilnim s AirDropom. Osnivač i izvršni direktor tvrtke, Carl Pei, otkrio je da već aktivno istražuju kako omogućiti kompatibilnost s AirDropom. Za sada nema dodatnih detalja, no jasno je da Nothing želi što brže uhvatiti korak s Googleovim rješenjem.

„AirDrop sada je kompatibilan s Androidom. Ovo je napredak kakav želimo vidjeti. Već istražujemo kako to što prije dovesti i na Nothingove mobitele“, napisao je Pei kratko na X-u.

Podsjećamo da je cijeli postupak dijeljenja datoteka između Pixela 10 i iPhonea poprilično jednostavan. Oni koji koriste Pixel moraju kliknuti na opciju Quick Share, dok oni na iPhoneu moraju odabrati AirDrop. Iz Googlea napominju kako bi proces dijeljenja datoteka trebao funkcionirati potpuno intuitivno za sve korisnike, a vjerojatno će tako biti i na Nothingovim mobitelima.

 



