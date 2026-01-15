Nove glasine ponovno spominju šarku od tekućeg metala za iPhone Fold

Zbog bolje izdržljivosti te smanjenja nabora na zaslonu, opet su se pojavile glasine da će iPhone Fold imati šarku od tekućeg metala

Prvi Appleov sklopivi mobitel, neslužbeno nazvan iPhone Fold, navodno će koristiti šarku izrađenu od tekućeg metala, materijala s kojim Apple eksperimentira već više od 15 godina.

Tekući metal trebao bi značajno povećati izdržljivost mehanizma za preklapanje te smanjiti naprezanje na samom pregibu zaslona, čime bi se u teoriji trebao eliminirati ili barem smanjiti nabor na tom mjestu. Osim toga, navodi se da će kućište uređaja biti izrađeno od nove vrste titana, koja će biti još lakša i još čvršća od titana korištenog u prijašnjim iPhoneima.

Podsjećamo da se o korištenju ovakve šarke na iPhone Foldu počelo govoriti još u ožujku prošle godine, što je dodatna potvrda da Apple ozbiljno razmatra primjenu te tehnologije u svom prvom sklopivom mobitelu.

Inače, što se tiče ostalih specifikacija iPhone Folda, spominjalo se da će imati unutarnji zaslon od 7,76 inča te vanjski, 5,49-inčni zaslon. Sa stražnje će se strane nalaziti sustav kamere s dva senzora. Vjerojatno će biti riječ o Fusion senzorima koji će obavljati više funkcija.