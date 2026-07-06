Novi Nokijini retro telefoni imaju AI tipku i poslovni model koji je izazvao revolt korisnika

HMD je predstavio četiri nova 'obična' Nokia telefona koji spajaju retro dizajn s modernim AI funkcijama. No, dodatak AI tipke i model pretplate izazvali su burne reakcije i kritike korisnika koji takav potez smatraju beskorisnim i promašenim

Matična tvrtka Nokije, HMD, nedavno je predstavila četiri nova telefona, no čini se da pokušavaju pronaći nezgodnu ravnotežu između odbacivanja i prihvaćanja zamki koje dolaze s najboljim modernim pametnim telefonima. Ovi uređaji, koje je HMD označio kao "obične" telefone (eng. feature phones), ne ciljaju na korisnike koji traže tradicionalni niz aplikacija. Riječ je o modelima Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (drugo izdanje), Nokia 235 4G (drugo izdanje) i Nokia 200 4G. Na prvi pogled, ovi se modeli čine kao korak naprijed u odnosu na slične Nokia telefone lansirane posljednjih nekoliko godina. I dalje nude naslijeđene značajke iz prošlih razdoblja pametnih telefona koje mnogi korisnici cijene: 3,5-milimetarski priključak za slušalice, podršku za microSD kartice i, na svim modelima osim Nokije 200 4G, ugrađeni FM radio. Sve to zvuči poznato i u skladu s Nokijinim naslijeđem.

AI tipka koja je podigla prašinu

Ipak, usred prednje strane uređaja nalazi se jedna zanimljiva novost koja je izazvala reakcije pratitelja ovog tržišta - AI tipka. Pokreće ju aplikacija pod nazivom Sikey AI i omogućuje obavljanje osnovnih zadataka na telefonu glasovnim naredbama, poput upućivanja poziva ili uključivanja svjetiljke, umjesto da se oslanja na napredne generativne AI modele. Detalji o tome kako točno ugrađena umjetna inteligencija funkcionira prilično su šturi, ali prema onome što je Nokia otkrila, možete je koristiti za postavljanje alarma, otvaranje kamere i dodavanje podsjetnika. Također može odgovoriti na osnovna pitanja, a kao primjere navode generiranje jednostavnih recepata ili prevođenje fraza na strani jezik. To sugerira da postoji pristup barem nekom ograničenom AI modelu, vjerojatno putem cloud povezivosti koju Nokia također dodaje s ovim telefonima.

Međutim, ključni problem leži u poslovnom modelu. Kako prenosi TechRadar, AI asistent besplatan je za korištenje samo prvih 180 dana. Nakon isteka probnog razdoblja, korisnici će morati kupiti pretplatu kako bi nastavili koristiti ovu funkciju, a još nije jasno koliko će ona koštati. Da stvar bude još apsurdnija, pretplatom se može upravljati isključivo putem zasebnog pametnog telefona, što je izazvalo podsmijeh i zbunjenost, s obzirom na to da "obične" telefone najčešće biraju upravo oni koji žele izbjeći pametne uređaje.

Reakcija zajednice: "Beskorisno i glupo"

Ova kombinacija telefonskih osnova s dodatkom umjetne inteligencije nije dobro primljena u online zajednici. Na platformama poput Reddita, potencijalni kupci opisuju dodavanje AI tipke kao "glupo", "bez doticaja sa stvarnošću" i "potpuno beskorisno" za ciljanu publiku ovih telefona. Glavna kritika usmjerena je na to da HMD ne razumije vlastite kupce. Korisnici koji se okreću "običnim" telefonima traže jednostavnost, digitalnu detoksikaciju, dugotrajnu bateriju i oslobađanje od stalne povezanosti. Uvođenje AI asistenta koji zahtijeva pretplatu i upravljanje putem drugog, pametnog telefona, protivi se samoj filozofiji takvih uređaja. Mnogi smatraju da se radi o nepotrebnom kompliciranju i pokušaju dodatne zarade koji je u potpunom neskladu s konceptom "glupog telefona" cijenjenog upravo zbog svoje jednostavnosti.

Iako su videopozivi i glasovne poruke mogući putem platforme Xpress Chat, što ove telefone čini prilično naprednima za svoju kategoriju, kontroverzna AI tipka zasjenila je sve ostale značajke. Za sada, HMD Global nije službeno odgovorio na raširene negativne reakcije, a cijene i dostupnost novih modela još uvijek nisu u potpunosti objavljeni. Ostaje za vidjeti hoće li tvrtka uvažiti kritike ili ustrajati na strategiji za koju se čini da je promašila bit onoga što korisnici retro telefona uistinu žele.