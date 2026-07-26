Novi Samsungovi sklopivi mobiteli imaju baterije kraćeg životnog vijeka
Baterije novih Samsungovih sklopivih mobitela deklarirane su na 1.200 ciklusa punjenja, dok je prošla generacija imala deklariranih 2.000 ciklusa prije nego što baterija pada na 80 posto kapaciteta
Samsung je u novim sklopivim mobitelima, Galaxy Z Foldu 8, Galaxy Z Foldu 8 Ultri i Galaxy Z Flipu 8 prvi put upotrijebio silicij-ugljične baterije, koje omogućuju veći kapacitet bez znatnog povećanja dimenzija uređaja. Međutim, podaci iz europske baze EPREL pokazuju da bi nove baterije mogle imati kraći životni vijek od onih u prethodnoj generaciji, usprkos nešto većem kapacitetu kod novih Foldova.
Naime, prema službenim europskim oznakama, baterije u sva tri nova sklopiva modela deklarirane su na 1.200 ciklusa punjenja, što je osjetno manje u odnosu na Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7, čije su baterije bile ocijenjene na 2.000 ciklusa.
Broj ciklusa pokazuje koliko punjenja baterija može izdržati prije nego što joj kapacitet padne na 80 posto početne vrijednosti. U praksi bi, uz jedno punjenje dnevno, novi Samsungovi modeli tu granicu mogli dosegnuti nakon otprilike 3,3 godine. To je jedan od poznatih nedostataka silicij-ugljičnih baterija, koje zauzvrat nude veću energetsku gustoću i omogućuju veći kapacitet bez povećavanja debljine uređaja.
Istu ocjenu od 1.200 ciklusa ima i Samsungova serija Galaxy S26. Za usporedbu, najnoviji Appleovi iPhonei i Googleovi Pixeli deklarirani su na 1.000 ciklusa punjenja, što znači da Samsung, usprkos smanjenju tih ciklusa, i dalje prednjači.