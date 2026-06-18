Novi Sonyjev senzor kamere obećava kvalitetniji HDR bez potrebe za višestrukim ekspozicijama

Iako je riječ o prvom Sonyjevom LOFIC senzoru za mobitela, slična rješenja već postoje na tržištu

Sony je predstavio Lytiju 910, svoj prvi senzor kamere za mobitele koji koristi LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) tehnologiju. Takav pristup povećava količinu svjetlosti koju svaki piksel može prikupiti, što omogućuje bolji prikaz detalja u svijetlim i tamnim dijelovima fotografije. Riječ je. inače, o 50-megapikselnom senzoru formata 1/1,28 inča za koji Sony tvrdi da će donijeti kvalitetnije HDR fotografije i videozapise te bolje rezultate pri fotografiranju u uvjetima slabog osvjetljenja.

Konkretnije, Sony tvrdi da Lytia 910 postiže dinamički raspon od čak 100 dB uz samo jednu ekspoziciju, dok su za slične rezultate prethodne generacije senzora morale kombinirati više fotografija. Novi model pritom koristi Triple Conversion Gain HDR tehnologiju, pri kojoj se svaki piksel očitava tri puta s različitim razinama pojačanja signala, nakon čega se podaci spajaju u jednu HDR sliku.

Takav pristup trebao bi smanjiti pojavu artefakata uzrokovanih pomicanjem objekata, što je čest problem kod klasičnih HDR sustava koji koriste više ekspozicija. Osim fotografije, Sony navodi da novi senzor omogućuje i snimanje 4K HDR videa pri 60 FPS-a, što će se zasigurno svidjeti kreatorima sadržaja.

Osim toga svega, treba napomenuti da Lytia 910 uključuje Ultra High Conversion Gain sklopove koji se aktiviraju u uvjetima slabog osvjetljenja. Prema Sonyju, oni smanjuju razinu nasumičnog šuma za oko 30 posto u odnosu na prethodne generacije senzora. U praksi bi to trebalo rezultirati čišćim fotografijama s manje zrnatosti te većom količinom detalja prilikom fotografiranja noću ili u zatvorenim prostorima s ograničenom rasvjetom.

Masovna proizvodnja senzora trebala bi započeti tijekom ljeta, što znači da bi se prvi mobiteli s Lytijom 910 mogli pojaviti već tijekom posljednjeg kvartala ove godine.