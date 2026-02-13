Novo ažuriranje iOS-a i iPadOS-a donosi jednostavniji prijelaz na Android

Najnovije nadogradnje iOS-a i iPadOS-a donose alat koji korisnicima omogućuje brži i izravniji prijelaz s Appleovih uređaja na Android, bez dodatnih aplikacija

Apple je izdao najnovije verzije svojih mobilnih operativnih sustava, iOS 26.3 i iPadOS 26.3, koje uključuju desetke sigurnosnih ispravaka, među kojima je i jedan propust koji se aktivno iskorištavao, što je samo po sebi dovoljan razlog da se nadogradnja instalira što prije.

No, uz te sigurnosne ispravke, jedna od značajnijih novosti je alat za jednostavniji prijelaz na uređaje s Androidom. Novi Appleov mehanizam omogućuje prijenos podataka bez potrebe za dodatnim aplikacijama, a podržava prebacivanje fotografija, poruka, bilješki, aplikacija, lozinki, telefonskih brojeva i drugih sadržaja.

Europska unija preuzela je zasluge za poticanje Applea i Googlea na razvoj ovakvog rješenja kako bi se olakšao prelazak između njihovih mobilnih operativnih sustava. Ipak, važno je napomenuti da su Apple i Google ovu funkcionalnost bili obvezni uvesti samo na području EU-a, ali su je odlučili učiniti dostupnom globalno.

Na kraju, spomenimo i da iOS 26.3 uvodi novu opciju za ograničavanje praćenja lokacije od strane mobilnih operatera na uređajima s Appleovim C1 i C1X modemima. Funkcija je trenutno podržana kod odabranih operatera, uključujući Boost Mobile u SAD-u, EE i BT u Ujedinjenom Kraljevstvu te Telekom u Njemačkoj.