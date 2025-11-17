OnePlus 15 stiže na europsko tržište s baterijom od 7.300 mAh i nešto nižom cijenom

OnePlus 15 dolazi u Europu s velikom baterijom od 7.300 mAh, novim ravnim dizajnom i zaslonom koji ima visoku frekvenciju osvježavanja od 165 Hz

Bug.hr ponedjeljak, 17. studenog 2025. u 06:10
OnePlus 15 📷 Foto: OnePlus
OnePlus 15 Foto: OnePlus
SPECIFIKACIJE
Ekran 6,78" LTPO AMOLED, 1.272 × 2.772, 165 Hz, HDR10+, Dolby Vision, ultra HDR, 1.800 nita (HBM) / do 2.187 nita (vršno), omjer zaslona ~90,8%, Corning Gorilla Glass Victus 2
Čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 16 GB / 512 GB
Stražnje kamere - 50 MP, f/1.8, 24 mm (široka), 1/1.56", PDAF, OIS
- 50 MP, f/2.8, 80 mm (periskopska telefoto), 1/2.76", 3.5× optički zoom, PDAF, OIS
- 50 MP, f/2.0, 16 mm (ultraširoka), 1/2.88", PDAF
Prednja kamera 32 MP, f/2.4, 21 mm, 1/2.74", AF, 4K@30/60 fps
Povezivost 5G / LTE / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / NFC / GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC / IR port
Baterija 7.300 mAh (Si/C Li-Ion), brzo punjenje 120 W (žično), 50 W (bežično), 10 W reverzibilno bežično, bypass charging
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 161,4 × 76,7 × 8,1 mm / 211–215 g
Operacijski sustav OxygenOS 16 (EU), Android 16
Datum predstavljanja 27. listopada 2025. (Kina)

OnePlus je već godinama brend koji se pokušava držati svoje stare „flagship killer“ reputacije, ali svaka nova generacija njihovih vodećih mobitela dokazuje da to više nije tako i da žele korisnicima postati prvi izbor kada dođe do trenutka kupovine novog uređaja. Istu tu filozofiju su primijenili i na novi OnePlus 15 koji je sada stigao i na europsko tržište.

Naime, OnePlus s ovim modelom napušta zakrivljeni dizajn i prelazi na potpuno ravan ekran, čime slijede trendove konkurentskih proizvođača. Zaslon sada ima dijagonalu 6,78 inča, Full HD+ rezoluciju i frekvenciju osvježavanja od visokih 165 Hz. Kako je riječ o BOE-ovom X3 panelu, prikaz boja trebao bi biti na visokoj razini, a uz to su tu i rubovi tanki svega 1,15 milimetra.

OnePlus 15 📷 Foto: OnePlus
OnePlus 15 Foto: OnePlus

Kao što se i očekivalo, OnePlus 15 pogoni Qualcommov aktualni flagship SoC, Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen u Europi s do 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Riječ je o trenutno najbržem SoC-u na tržištu, stoga nema sumnje u performanse ovog mobitela. Pokretat će apsolutno sve i to vrlo glatko.

No, prava priča je baterija od 7.300 mAh koja je velika čak i za nove standarde koje su postavili kineski proizvođači. Kako bi se tako velika baterija brzo napunila, tu je podrška za 120-vatno žično, 50-vatno bežično i 10-vatno reverzibilno bežično punjenje. Iz OnePlusa navode da se baterija do 50 posto napuni za 15 minuta, dok je „do stotke“ potrebno ukupno 40 minuta.

📷 Foto: OnePlus
Foto: OnePlus

Što se tiče kamera, nakon nekoliko generacija partnerstva s Hasselbladom, OnePllus uvodi Oppo Lumo Imaging System. Radi se o tehnologiji koja je fokusirana na noćne scene, HDR prikaz i realistične tonove kože, ali bez filmske estetike po kojoj je Hasselblad poznat. Hardverski, cijeli sustav predvodi 50-megapikselna glavna kamera, uz koju se smjestila 50-megapikselna telefoto s 3,5x optičkim zumom te ultraširoka od 50 MP. S prednje strane nalazi se 32-megapikselna selfie kamera.

Softversku stranu pokriva OxygenOS 16 temeljen na Androidu 16. Mobitel je dostupan u Infinite Black varijanti, Ultra Violet te Sand Storm. Početna cijena u Europi za model od 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije iznosi 950 eura, dok će cijena za verziju od 16 GB RAM-a i 512 GB prostora za pohranu biti 1.100 eura. U usporedbi s prethodnim modelom, početna verzija mobitela pojeftinila je u Europi za 50 eura.

&#128247; Foto: OnePlus


