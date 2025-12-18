OnePlus 15R za 700 eura nudi Snapdragon 8 Gen 5 i bateriju od 7.400 mAh

Iako OnePlusu 15R nedostaje telefoto kamera s kojom se mogu pohvaliti flagship modeli, vjerojatno će i dalje biti jedan od privlačnijih uređaja u kategoriji 'flagship killera'

SPECIFIKACIJE Ekran 6,83" AMOLED, 1.272 × 2.800, 165 Hz, HDR10+, HDR Vivid, PWM, 1.800 nita (HBM) / do 3.600 nita (vršno), omjer zaslona ~90,1%, Corning Gorilla Glass 7i Čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB Stražnje kamere - 50 MP, f/1.8, 24 mm (široka), 1/1.56", PDAF, OIS

- 8 MP, f/2.2, 16 mm (ultraširoka), 112°, PDAF Prednja kamera 32 MP, f/2.0, 25 mm, 4K@30 fps Povezivost 5G / LTE / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / NFC / GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC / IR port Baterija 7.400 mAh (Si/C Li-Ion), brzo punjenje 80 W (žično) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163,4 × 77,0 × 8,1 mm / 213 g Operacijski sustav OxygenOS 16 (EU), Android 16 Datum predstavljanja 17. prosinca 2025.

Kao što je bilo i najavljivano tijekom prošloga mjeseca, OnePlus je predstavio pristupačniju inačicu OnePlusa 15 koja će se posebice svidjeti onima koji ciljaju na segment „flagship killera“. Radi se o modelu OnePlus 15R koji zapravo dijeli većinu ključnih specifikacija s OnePlus Aceom 6T, modelom koji je ekskluzivan za Kinu.

Naime, OnePlus 15R ima veliki 6,83-inčni AMOLED zaslon od 1.800 nita i 1,5K rezolucije, čija frekvencija osvježavanja ide do visokih 165 Hz. Kako se ipak tu radi o nešto naprednijem zaslonu, treba spomenuti podršku za DC dimming, Dolby Vision, HDR10+, a od puknuća i ogrebotina ga štiti Corningov Gorilla Glass 7i.

OnePlus 15R Foto: OnePlus

Mobitle pogoni Qualcommov Snapdragon 8 Gen 5, uparen s 12 GB LPDDR5X Ultra RAM-a te 256 ili 512 GB UFS 4.1 memorije. Za one koji se više ne snalaze u Qualcommovim oznakama, riječ je o nedavno predstavljenom 3-nanometarskom SoC-u koji je nešto slabiji od trenutno najjačeg 8 Elitea Gen 5, ali i dalje jači od, primjerice, Snapdragona 8 Gen 3, nekadašnjeg flagship SoC-a. U svakom slučaju, performanse će biti zadovoljavajuće za više-manje rješavanje svih zadataka.

Što se tiče kamera, na stražnjici mobitela nalazi se sustav kojeg predvodi glavni senzor od 50 MP, Sonyjev IMX906, s ekvivalentnom žarišnom duljinom od 24 mm i OIS-om. Pridružila mu se ultraširoka kamera od 8 MP s vidnim poljem od 112°. S prednje se strana pak našla kamera od 32 MP, što je, primjerice, različito od kineskog Acea 6T koji ima onu od 16 MP.

OnePlus 15R ima bateriju kapaciteta 7.400 mAh s podrškom za žično punjenje od 80 W. Od ostalih značajki, svakako treba istaknuti cijeli paket certifikata otpornosti koji uključuje certifikate IP66, IP68, IP69 i IP69K. Mobitel se može kupiti u crnoj i zelenoj inačici, a osnovna verzija kreće od 699 eura.