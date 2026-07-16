OnePlus službeno napušta tržišta SAD-a i Europe

Sada je i službeno da OnePlus napušta tržišta SAD-a i Europe, a uskoro bi mogao napustiti i Indiju

OnePlus je službeno potvrdio za američki The Verge da se povlači s tržišta SAD-a i Europe te da u tim regijama više neće predstavljati nove proizvode.

Iz Oppoa, matične tvrtke OnePlusa, poručuju da će korisnicima u SAD-u i Europi i dalje biti osigurana softverska podrška. U Europi će Oppo nastaviti prodavati vlastite uređaje, dok nije poznato kako će tvrtka ispunjavati jamstvene i servisne obveze na američkom tržištu, gdje više neće imati poslovnu prisutnost.

Međutim, jedna od najvećih promjena odnosi se na softver. OnePlusovi uređaji tijekom narednih mjeseci postupno će prijeći s operativnog sustava OxygenOS na Oppov ColorOS kako bi nastavili primati buduća ažuriranja. Izvršni direktor Oppa za Europu Elvis Zhou istaknuo je da će korisnici moći ostati na OxygenOS-u, no u tom slučaju vjerojatno će ostati bez budućih nadogradnji.

Tvrtka pritom nije željela komentirati budućnost OnePlusa na ostalim tržištima. Ipak, Bloomberg je ove srijede izvijestio da bi se OnePlus do iduće godine mogao povući iz svih međunarodnih tržišta osim Kine, uključujući i Indiju, jedno od njegovih najvećih tržišta. Oppo je na te navode odgovorio tek kratkom izjavom da plan razvoja OnePlusovih proizvoda u Kini ostaje nepromijenjen.

Promjene neće zahvatiti samo OnePlus. Oppo je potvrdio da će i njegov drugi brend, Realme, proći kroz restrukturiranje te da više neće predstavljati nove proizvode na kineskom tržištu, već će se usmjeriti na međunarodna tržišta.

No, unatoč ovim velikim promjenama, OnePlus i dalje priprema predstavljanje svog novog flagship modela, OnePlusa 16. Međutim, zasad nije poznato hoće li taj uređaj biti dostupan i izvan kineskog tržišta.